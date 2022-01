annonse

– Vår arbeidsplan går kun opp hvis ingen tar ut ferie, ingen blir syke eller drar på kurs for å utvikle seg. Ethvert fravær må dekkes på overtid, advarer tillitsvalgt og pilot Anders Temmerud i den siste utgaven av Politiforum.

Politiets nasjonale beredskapssenter er ferdigstilt på Taraldrud i Nordre Follo kommune. Senteret har vært i full drift siden desember 2020.

Dette statlige prosjektet har kostet minst 2,6 milliarder kroner, hvor politiets nasjonale bistands ressurser som Helikoptertjenesten, Beredskapstroppen, Bombegruppen og Krise- og gisselforhandlertjenesten er lokalisert.

Bekymret

Helikopterpilot Temmerud er tydeligvis en frittalende politiansatt, som offentlig blottlegger de ansattes og egne meninger relatert til det å drifte en landsomfattende beredskapstjeneste som politiets helikoptertjeneste i utgangspunktet er ment som.

Temmerud er engstelig for at beredskapssenterets byggeprosjekt har medført nok penger, samt at man derfor ikke prioriterer oppbemanning.

– Folk snur seg rundt og stiller opp for hverandre. Men hvis ikke det skjer noe med bemanningssituasjonen snart, er jeg redd for at det vil få konsekvenser. Vi ser at det nå begynner å butte litt, sier han.

I november 2021, i forbindelse med Politiets Fellesforbunds landsmøte, entret tillitsmann og helikopterpilot, Anders Temmerud, talerstolen – hvor han blant annet formidlet følgende grunnet trange rammevilkår:

– Vi har et ansvar for å levere en spesialkompetanse til politi-Norge, og vi skal være en god tilleggsressurs for politidistriktene. Men nå etter ett år i drift begynner jeg å bli bekymret. Jeg er urolig for at noen tenker at dette senteret har kostet nok allerede, og for at vi kan fryse fast, og ikke utvikle oss videre, at vi får nok med oss selv og ikke møter resten av politi-Norge på de behovene de har.

Temmerud fastslo at mannskapenes gode innsats så langt gjør at de leverer på den beredskapen samfunnet forventer.

Dernest påpekte han at alle luftfartsorganisasjoner i Norge er pålagt bestemte stillinger for å drive sikkert, samt at helikoptertjenesten ikke har noen ansatt som er satt av på fulltid for å drive luftfartsorganisasjonen deres.

– De fleste pålagte oppgavene gjøres på overtid av piloter som har 100 prosent beredskapstjeneste. Vårt kontrollorgan, Luftfartstilsynet, er meget skeptisk til dette, opplyste han videre.

Temmerud avsluttet sitt innlegg med at han var engstelig for at helikoptertjenesten ikke mestret å være den tilleggsressursen politidistriktene forventer, både i hverdagsberedskapen og når krisen virkelig inntreffer.

Mer ressurser

Hilde Hognestad Straumen er ny seksjonsleder for politiets helikoptertjeneste. Hun har tidligere vært lensmann ved Aurskog og Høland lensmannskontor. Hun har følgende kommentar til det pilot og tillitsmann Anders Temmeruds uttaler i sakens anledning:

– Når det gjelder mannskapssituasjonen på helikoptertjenesten, er det det slik at vi driver statsluftfart med et sivilt kostnadsnivå, så vi driver veldig effektivt på godt og vondt.

