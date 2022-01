annonse

Språkrådet ønsker å innføre ordet hen som et personlig, kjønnsnøytralt pronomen i norske ordbøker.

Det sier seksjonssjef Daniel Ims i Språkrådet til Blikk.

– Jeg regner med at så i tilfelle kan skje på våren eller tidlig høst, sier Ims.

Dette betyr at hen vil bli en del av norsk offisiell språkbruk, noe Ims bekrefter.

– Ja, det stemmer. Substantiv, adjektiv og verb kommer det hele tiden nye av. Det skjer uten at man trenger noe vedtak. Det som er litt spesielt med hen, er at det er et rettskrivingsvedtak om et nytt, personlig pronomen, sier Ims.

