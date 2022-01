annonse

annonse

Hovedorganisasjonen Virke mener det ikke lenger er noen grunn til å beholde noen av koronatiltakene og forventer at regjeringen vil komme til samme konklusjon allerede i morgen.

Regjeringen har allerede varslet at store lettelser i koronarestriksjonene vil komme og skal etter planen orientere om hvilke lettelser som vil komme og eventuelt hvilke som vil bestå, på en pressekonferanse i morgen kveld.

Ifølge administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke bør ikke regjeringen være i tvil om hva konklusjonen må bli når den legger frem planene for videre korona-tiltak i morgen kveld.

annonse

– Vi forventer full gjenåpning på samme måte som de har gjort i Danmark. Begrunnelsen for å beholde strenge tiltak var at helsetjenesten kunne bli overbelastet, men den begrunnelsen har myndighetene selv gått bort fra og derfor må samfunnet nå åpnes opp igjen, sier Kristensen til NTB.

– Antallsbegrensninger for kulturlivet og treningssentre, krav om en meters avstand, skjenkestopp klokka 23 og påbud om hjemmekontor er alle eksempler på svært inngripende tiltak som bare bør beholdes hvis det er absolutt nødvendig. Det er det ikke nå, sier Kristensen.

Ifølge Kristensen bør alle virksomheter nå, etter snart to år med ulike tiltak og restriksjoner, få muligheten til å drive fritt igjen. Han forteller videre at virksomhetene er forberedt på høyt sykefravær fra nå av og en tid fremover og mener derfor at perioden arbeidsgiver er ansvarlig for kostnadene ved koronarelatert fravær må reduseres til tre dager så lenge sykefraværet er så unormalt høyt som det er i dag.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474