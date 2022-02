annonse

Telemark tingrett har besluttet at Anders Behring Breivik ikke skal løslates.

Dommen var enstemmig. Tingretten skriver i dommen at det er stor fare for at Breivik vil begå nye voldshandlinger, og at han «fremsto som blottet for empati og medfølelse».

– Gitt hans psykiatriske tilstand som uendret, er det åpenbar risiko for at han vil falle tilbake til den adferden som ledet opp til terrorhandlingene den 22. juli 2011, heter det.

– Tiltalte fremsto som blottet for empati og medfølelse for ofrene for terroren.

Tingretten mener Breivik mangler innsikt både om seg selv og et eventuelt møte med samfunnet, skriver VG.

Anders Behring Breivik anker dommen.

