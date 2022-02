annonse

Både Johann Forfang og Daniel-André Tande mister åpningsrennet i OL søndag, selv om Forfangs siste koronatest var negativ.

Forfang testet negativt tirsdag. Det er likevel ikke tid for ham å komme seg til Beijing for å delta i søndagens hopprenn i normal bakke, opplyser landslagstrener Alexander Stöckl til NTB.

Heller ikke Tande blir med der, som følge av at han fortsatt ikke har fått negativt svar. Stöckl sier videre at han håper at Forfang nå kan teste negativt også de neste dagene, slik at han får reist til Beijing og kan delta i rennet i stor bakke 12. februar.

De ferske testene ble klare tirsdag. Der testet som nevnt Forfang negativt, mens Tande ennå må vente på sitt klarsignal. Sistnevnte må håpe at det kommer en negativ test snart, slik at de to kan reise til Beijing sammen.

– Det er en positiv utvikling, sier Stöckl.

Forfang og Tande fikk påvist smitte i dagene etter en verdenscuphelg i polske Zakopane. Siden den gang har de kjempet en kamp mot klokka for å rekke OL-starten. Nå er det likevel klart at de norske innslagene der blir Halvor Granerud, Marius Lindvik og Robert Johansson.

Det norske hopplaget er avhengig av at minst en av Forfang eller Tande rekker lagkonkurransen 14. februar, om det skal bli norsk deltakelse.

