Skjenkestoppen fjernes, påbudet om hjemmekontor forsvinner og det blir ingen antallsbegrensninger. Men meteren og noen andre tiltak videreføres litt til.

– I dag er vi endelig kommet dit at vi kan fjerne mange av smitteverntiltakene vi har levd med i vinter, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på pressekonferansen der han tirsdag kveld varslet en rekke lettelser.

Han viste til at omikron gir mindre alvorlig sykdom og at vi har god vaksinedekning.

– Derfor kan vi i dag langt på vei åpne opp. Vi kan åpne opp selv om smitten stiger raskt, sier Støre.

– Kort oppsummert går vi fra detaljerte regler til meteren, munnbind og sunn fornuft, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Nettopp sunn fornuft var et begrep som ble brukt gjentatte ganger på pressekonferansen.

– Sunn fornuft er det beste tiltaket vi har, sier Støre.

Ny vurdering snart

Dette er første steg på veien mot en ny gjenåpning. Mens Danmark fjernet alle tiltak i en fei, har helsemyndighetene her hjemme rådet regjeringen til å ta det gradvis.

Regjeringen varsler at de siste tiltakene trolig kan avvikles 17. februar, da det vil gjøres en ny vurdering.

De omfattende lettelsene gjelder fra allerede tirsdag kveld klokken 23. Regjeringen gjør flere lettelser enn det helsemyndighetene anbefalte.

Dette er lettelsene:

* Skjenkestoppen som har vært fra klokken 23 den siste tiden forsvinner helt. Kravet om bordservering fjernes også.

* Smitteisolasjonen forkortes til fire dager.

* Påbudet om hjemmekontor fjernes. Arbeidsgivere anbefales å selv vurdere hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass.

* Antallsbegrensningene fjernes for både offentlige og private sammenkomster.

* Det blir ikke avstandskrav når man sitter i setet sitt på arrangementer med faste tilviste plasser, som kino, teater eller lignende.

* Det blir ikke lenger gult nivå i skoler og barnehager.

* Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle.

* Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende kan åpnes igjen.

* Kravet om å teste seg på grensen forsvinner.

* Smittekarantene avvikles for alle, men husstandsmedlemmer og tilsvarende nærkontakter anbefales å teste seg.

* Barn i grunnskolealder eller yngre anbefales kun test ved symptomer, også hvis det er smitte i hjemmet.

Disse tiltakene videreføres:

* Enmetersregelen gjelder fortsatt i flere sammenhenger. Det gjøres lettelser for universiteter og kulturarrangementer med faste sitteplasser.

* Det betyr at det er danseforbud på utestedene.

* Det er fortsatt påbud om å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde meteren.

* Det er fortsatt krav om at bedrifter skal sikre en smittevernmessig forsvarlig drift.

Danseforbud og sunn fornuft

Selv om utestedene får åpne opp for skjenking langt ut i nattetimene igjen, gjelder det altså et danseforbud. Meteren gjelder nemlig der og ellers.

Meteren ble brukt som et eksempel på sunn fornuft av statsministeren. Sunn fornuft må man bruke både i private og offentlige lag, sier Støre.

– Du skal tenke på avstand. Det kommer ikke folk hjem til deg med et metermål og måler. Er du ute, må de som har arrangementer legge til rette for at det er mulig, sier Støre på spørsmål fra NTB.

Smittetopp i februar

Det er i stor grad frykt for at sykefraværet skal bli for høyt, som gjør at noen tiltak fortsatt skal gjelde.

Helsemyndighetene venter fortsatt en smittetopp i februar der det kan bli over hundre daglige innlagte, kom det fram i det faglige rådet til regjeringen.

De argumenterer imidlertid for at det er umulig å bremse omikronbølgen uten svært strenge tiltak, og at det er flere forhold som taler for å innføre lettelser i stedet.

– Verre med smitte

Helsemyndighetene viser til at risikoen for alvorlig sykdom og død er betydelig lavere med omikron og høy vaksinedekning. Samtidig viser det til at tiltakene innskrenker friheten til folk.

Tiltakene er på noen måter og for noen grupper sannsynligvis verre enn smitte ville ha vært, skriver fagmyndighetene. Dette gjentok også Kjerkol på pressekonferansen.

Det vises også igjen til at det for noen kan være bedre å bli smittet nå kort tid etter en vaksinedose og med en mildere variant, enn senere.

Statsministeren varslet også på pressekonferansen at det vil bli en ekstern evaluering av regjeringens pandemihåndtering.

