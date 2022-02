annonse

Skiskytterlegenden Martin Fourcade spår at Johannes Thingnes Bø er tilbake i godt gammelt slag og sikrer seg OL-gull i Beijing-lekene som starter til helgen.

I OL i Pyeongchang for fire år siden tok Thingnes Bø gull på normaldistansen over 20 kilometer, og han har også vunnet alt som er å vinne i årene siden. Denne sesongen har han langt fra hatt full klaff, men Fourcade har stor tro på at stryningen kan gjenskape gulløpet fra Sør-Korea.

– Starten av sesongen har ikke vært som forventet. Jeg må ærlig innrømme at jeg hadde trodd Johannes skulle være på et høyere nivå, litt som i 2018/19, da han vant verdenscupen. Jeg tror han er tilbake i god form, han viste det i Antholz (Anterselva på italiensk). OL-gullet han tok i Pyeongchang vil også hjelpe ham med å senke skuldrene, sier Fourcade i en intervjuseanse i regi av OL-rettighetshaver Discovery.

Han poengterer at OL er noe helt spesielt, og at det man har levert i verdenscupen ikke nødvendigvis er fasit vinterlekene. Ofte kommer det store overraskelser, sier franskmannen.

– OL er alltid en litt annen følelse. I 17/18-sesongen var Johannes og jeg på alle podiene i starten av sesongen. Jeg tror det var 14 ganger, men når sprinten i OL kom var ingen av oss på seierspallen. Men selvfølgelig, Johannes vil alltid være en favoritt.

Vanskelig oppkjøring

Oppkjøringen til OL har vært utfordrende for mange, spesielt med tanke på smittesituasjonen.

– Jeg er i Beijing, og jeg kan si at det er en spesiell atmosfære gitt smittesituasjonen, mellom både nasjonene, utøverne og støtteapparatene. Fordi de vet at det alltid er noe som henger over hodet på deg som en mørk sky, og som kan slå deg ut av konkurransen når som helst.

– Sebastian Samuelsson var ikke i Antholz, det norske landslaget var ikke i Ruhpolding. Derfor er jeg veldig spent på dette OL-et. Det er en ny situasjon for mange, og jeg lurer på hvordan andre utøvere vil takle det.

Siste sjanse

En annen nordmann Fourcade har kjempet mange dueller mot, er Tarjei Bø. Stryningen har fortsatt til gode å vinne et individuelt OL-gull, noe Fourcade unner ham. Franskmannen sparer ikke på superlativene når han beskriver 33-åringen.

– Jeg er ikke objektiv når det kommer til å snakke om Tarjei. Jeg kjenner ham altfor godt. Han er en briljant idrettsutøver. Han ble OL-mester på stafetten i 2010. I 2011 vant han verdenscupen sammenlagt, men etter det er det blitt noen tilbakeslag. Men hver eneste gang er han i stand til å komme tilbake.

– Han er ikke favoritt, men i mitt perspektiv den ene som kan skape en overraskelse uten at det er en overraskelse. Jeg vil egentlig ikke si det, for jeg vil ikke at det skal slå ut den andre veien, men jeg ser for meg at han tar et individuelt gull, sier Fourcade.

