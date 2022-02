annonse

Utlendingsnemnda (UNE) gjenopptar behandling av Afghanistan-saker og opphever en midlertidig stans av utreiseplikt.

– I prinsippet åpner UNE nå for tvangsreturer til Afghanistan. Det er en fare for at afghanere nå vil flykte fra Norge til andre europeiske land fordi de er redde for avslag og tvangsretur.

Det sier juridisk seniorrådgiver i Noas – Norsk organisasjon for asylsøkere – Andreas Furuseth, til Vårt Land.

Innvandringspolitisk talsperson for FrP, Erlend Wiborg, sier til Resett at en asylsøker er pliktig til å følge opp et avslag på asylsøknaden. Da har man ikke behov for beskyttelse og skal reise hjem. Gjør man ikke det må man sendes ut med tvang.

Han sier også at det er et problem at noen rømmer til andre land eller går «under jorden» her hjemme.

– Det er grunnen til at FrP ønsker lukkede asylmottak sånn at man har kontroll på personer med avslag på søknaden frem til de blir uttransportert, sier han til Resett.

Wiborg er ikke overrasket over at NOAS er kritiske til at personer med avslag på søknaden faktisk må reise ut av landet. Han mener at NOAS har en «snillistisk og naiv tilnærming» til disse sakene.

Afghanistan har vært uoversiktlig etter at Taliban tok makten. UNE har i to omganger suspendert utreiseplikten og stoppet behandlingen av saker. Vedtaket fra UNE om å gjenoppta sakene kommer samme uke som Taliban har vært på besøk i Oslo.

– Jeg håper og forventer at Talibans besøk ikke har hatt noe å gjøre for UNEs vurdering der de åpner for tvangsretur. Man må se på hva Taliban gjør i Afghanistan, ikke høre på uttalelser de kommer med i under møter på hotell i Norge, sier Andreas Furuseth i Noas, til Vårt Land.

