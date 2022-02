annonse

Everton ble vinneren på overgangsmarkedets siste dag.

Frank Lampard ble annonsert som manager for klubben og den tidligere Chelsea-treneren hentet Donny van De Beek fra Manchester United, og Delli Ali fra Tottenham.

Arsenal kvittet seg med Pierre-Emerick Aubameyang som gikk til Barcelona, mens Newcastle hentet forsvarsspillerne Dan Burn og Matt Targett.

Manchester City hentet spissen Julian Alvarez fra River Plate.

Her er en liste over overgangene på Deadline Day:

00:20 Dele Alli [Tottenham – Everton] Free (but could rise to £40m)

23:00 Luke Plange [Derby – Crystal Palace] Undisclosed (returns on loan to Derby until July)

22:45 Dan Burn [Brighton – Newcastle] £13m

22:00 Jean-Philippe Mateta [Mainz 05 – Crystal Palace] Undisclosed

18:45 Donny van de Beek [Manchester United – Everton] Loan

18:31 Deniz Undav [Royale Union Saint-Gilloise – Brighton] Undisclosed

18:01 Matt Targett [Aston Villa – Newcastle] Loan

16:20 Dejan Kulusevski [Juventus – Tottenham] Loan

16:14 Rodrigo Bentancur [Juventus – Tottenham] £15.9m

14:01 Julian Alvarez [River Plate – Manchester City] £14.1m (returns on loan to River Plate until July)

11:00 Wout Weghorst [Wolfsburg – Burnley] £12m

08:05 Christian Eriksen [Unattached – Brentford]

