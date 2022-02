annonse

Iran har henrettet to homofile menn som ble dømt for sodomi.

Dette ifølge Human Rights Activists News Agency (Hrana), skriver NTB.

Iran regnes som et av de absolutt verste landene når det gjelder undertrykkelse av LHBT-personer, og homofili er strengt forbudt.

De to mennene ble dømt til døden for «seksuell omgang mellom to menn» og hengt i et fengsel i byen Maragheh, 500 kilometer nordvest for hovedstaden Teheran.

Iran har dødsstraff for sodomi, voldtekt, utroskap, væpnet ran og drap. Til sammen ble 299 personer henrettet i Iran i 2021, deriblant fire mindreårige.

