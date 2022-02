annonse

I starten av januar var det 3.079 innsatte i norske fengsler.

Nye tall viser at de fleste innsatte er menn, kun 5,3 prosent er kvinner. 724 eller 23,5 prosent av de innsatte er utenlandske statsborgere, skriver Kriminalomsorgen.

De opplyser om at 564 personer sitter i varetekt, at 163 av de totalt antall innsatte er kvinner, og at det blant forvaringsdømte er 143 menn og syv kvinner.

Kriminalomsorgen skriver også at det er fire innsatte under 18 år. Én av dem soner dom, mens de andre tre sitter i varetekt. Alle sitter i ungdomsenheter. Per 7. januar var soningskøen på 458 ubetingede dommer.

Så kjønn, alder og utenlandske statsborgere har man talloversikt på, men det finnes ingen statistikk over norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse.

Resett spurte senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, Raheela Chaudhry, om hvorfor det ikke føres statistikk over norske statsborgere med utenlandsk bakgrunn som er innsatte i norske fengsler.

