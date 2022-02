annonse

1.760 studier å velge blant.

I skoleåret 2021-2022 er det nesten 50.000 elever som tar studieforberedende utdanning på tredje trinn ved landets videregående skoler.

De blir det andre kullet som fullfører videregående opplæring under covid-19-pandemien.

Snart tar årets avgangselever farvel med fraværsgrenser til fordel for en mer selvstendig tilværelse som student med økt frihet og ansvar.

1. februar åpnet Samordna opptak, som lar en søke på høyere utdanning ved 27 høyskoler og universiteter i Norge gjennom én søknad.

Det opplyser Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i en pressemelding. HK-dir er ansvarlig for Samordna opptak.

Nytt i 2022 er at antallet studieprogrammer er blitt færre sammenlignet med i fjor, nemlig 1.317 høyskole- og universitetsstudier.

Når fagskoleutdanning regnes med, finnes det 1.760 programmer å velge blant.

Samtidig er årets 62.077 planlagte studieplasser det høyeste som HK-dir har registrert.

– Antall studieplasser til universitet og høgskoler har økt jevnt og trutt i mange år, og det er svært hyggelig å i år kunne lyse ut rekordmange studieplasser.

Det uttaler Sveinung Skule, direktør i HK-dir, i pressemeldingen.

HK-dir fremhever at akademia ikke er den eneste veien til fast arbeid og god inntekt.

Man har også fagskoleutdanningene. Disse er yrkesfagenes høyere utdanning, og bygger på yrkesfaglig opplæring fra videregående, eventuelt fagbrev eller realkompetanse.

Utdanningene varer vanligvis fra seks måneder til to år.

Der kan du få fagskolegrad for studier mellom 60 og 90 studiepoeng og høyere fagskolegrad for studier på minst 120 studiepoeng.

I 2019 ble begrepet fagskoleutdanning byttet ut med høyere yrkesfaglig utdanning, samtidig som fagskolegrad og høyere fagskolegrad ble innført.

Målet var å høyne yrkesfagenes status og fremheve at yrkesfagene ikke nødvendigvis stanser etter videregående opplæring og fagbrev.

– Arbeidslivet trenger flere med fag- og yrkeskompetanse, sier Skule.

Direktøren i HK-dir reklamerer også med at yrkesfaglig utdanning er viktig for å komme i mål med «det grønne skiftet».

– Fagskolene er viktige for å sikre god yrkesrettet kompetanse som gjør virksomhetene og den enkelte i stand til å møte det grønne skiftet og andre former for omstilling vi står overfor, uttaler Skule i HK-dir.

I år er søknadsfristen 20. april. Men for den som søker for sent eller ikke klarer å bestemme seg i tide, kommer det en ny mulighet i juli.

Da åpner nemlig Restetorget, hvor ledige studieplasser blir annonsert. Enkelte læresteder deltar ikke i Samordna opptak, blant andre BI.

Opptak til utenlandske læresteder foregår også våren 2022. Søknadsfristene varierer fra land til land, men sjelden helt til mai.

Der holder det vanligvis ikke bare med vitnemål. Opptaksprøver og -intervju, foruten frivillig arbeid, tas gjerne også med i vurderingen.

Direktoratet for høyere utdanning står bak nettstedet Utdanningiverden.no, som har informasjon om studier i en rekke land.

