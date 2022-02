annonse

Utlendingsnemnda (UNE) har gitt Mustafa Hasan (19) oppholdstillatelse.

Etter at Oslo tingrett i sommer ugyldiggjorde UNEs vedtak om utsendelse av Hasan, har UNE nå behandlet saken på nytt og innvilget ham opphold, melder NRK.

Dommen fra Oslo tingrett slo fast at UNE ikke hadde tatt tilstrekkelig hensyn til Hasans tilknytning til Norge, hans psykiske helse og den vanskelige situasjonen han ville møtt i Jordan hvis han hadde måttet forlate Norge, skriver statskanalen.

Fakta om Mustafa Hasan-saken:

* Mustafa Hasan har bodd i Asker siden han var seks år gammel. I november 2020 mottok han et endelig vedtak om at han måtte forlate landet i løpet av kort tid.

* Han kom til Norge med sin familie fra Jordan i 2008. De fikk midlertidig oppholdstillatelse, men oppholdstillatelsen ble trukket tilbake etter fire år.

* De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet, men ikke Mustafa Hasan fordi han var under 18 år.

* I fjor fylte han 18 år og mottok et endelig vedtak fra UNE om utsendelse. Utreisefristen har siden blitt utsatt flere ganger.

* Bakgrunnen for vedtaket er at moren skal ha oppgitt feil nasjonalitet da de kom til Norge i 2008. Vedtaket slo fast at Mustafa Hasan måtte ut av Norge og dra til Jordan fordi moren er jordansk statsborger.

* Han har fått mye støtte fra lokalsamfunnet og politikere. En demonstrasjon utenfor Stortinget søndag 29. november 2020 fikk mye oppmerksomhet og gjorde saken til en nasjonal nyhet.

* Senere skrev mer enn 100 000 personer under på en underskriftskampanje for at Mustafa Hasan skulle få bli i Norge.

* Etter at advokatfirmaet Fend tok ut søksmål mot UNE på vegne av Mustafa Hasan, vant de frem i Oslo tingrett i juli 2021. Utvisningsvedtaket ble kjent ugyldig.

* Et sentralt punkt i søksmålet var at hans ett år eldre bror har fått opphold.

* I september 2021 opplyste UNE at de ikke anker tingrettsdommen, og at de ville behandle Hasans sak på nytt.

* I dag ble det kjent at UNE gir Mustafa Hasan oppholdstillatelse.

Kilde: NTB

