Skandalen rundt rektor Anne Borg og resten av ledelsen ved NTNU fortsetter. Nå viser det seg at de ikke hadde fullmakt til å inngå sluttavtalen.

Jussdekan Karl Harald Søvig ved Universitetet i Bergen sier til Khrono at grensen for å inngå forlik uten å få godkjenning hos Kunnskapsdepartementet er 300 000 kroner. Han ser på dette som problematisk.

Rektor Borg hadde innstilt at universitetsstyret skulle gi førsteamanuensis Øyvind Eikrem sparken. Men hun fikk ikke støtte av universitetsstyret. De gikk heller inn for en sluttpakke, en god en. En som koster NTNU seks millioner kroner.

Men universiteter har ikke fullmakt til å inngå forlik på over 300 000 kroner uten å involvere departementet:

Institusjonen har fullmakt til å inngå forlik eller innrømme ansvar i saker om erstatning opp til 300 000 kroner. I saker som gjelder erstatning over 300 000 kroner, skal saken legges frem for departementet til avgjørelse både i tilfeller hvor institusjonen skal dekke dette innenfor egne budsjettrammer eller belaste budsjettkapittel 471, jf. nedenfor.

– Selv om det ikke er grunnlag for straffansvar, kan forholdet likevel være kritikkverdig, sier jussdekan Karl Harald Søvig, og legger til:

– Når departementet først har satt et krav om at de skal avgjøre saker om forlik over beløpsgrensen, er det naturlig at departementet følger opp eventuelle brudd.

Søvig viser til at rektor er institusjonens rettslige representant etter universitets- og høyskoleloven. Med dette følger også et ansvar, og rektor skal etter loven påse at økonomiforvaltningen er i samsvar med departementets bestemmelser.

– Hvis rektor har handlet i strid med sine fullmakter, kan dette tas opp av institusjonens styre. Departementet kan også kritisere institusjonen. Riksrevisjonen har også en kontrollfunksjon, sier han.

NTNU ville ha avtalen

Øyvind Eikrem sier til Resett at det var NTNU som, av en eller annen grunn, ville ha denne avtalen.

– Min advokat og jeg har i flere år foreslått løsninger som ikke ville ha kostet NTNU en krone ut over at jeg hadde fått lønn for mitt vanlige arbeid. Det ville de ikke høre på, sier han.

Resett har kontaktet NTNU, men de ennå ikke besvart vår henvendelse.

