NTB melder at Venstre, Høyre og Frp ønsker koronalettelser velkommen, men etterlyser en tydeligere plan. KrF ber regjeringen huske på dem som ikke får ta del i gjenåpningen.

Enmeterskravet er blant tiltakene regjeringen velger å beholde fram til det skal gjøres en ny vurdering av koronatiltakene 17. februar.

Venstre-leder Guri Melby etterlyser klarere svar på hva som nå til for at resten av koronatiltakene oppheves.

– Vi regner med at regjeringen så raskt som mulig presenterer klare kriterier for hva som skal til for at det blir full gjenåpning slik at både folk og næringsdrivende kan planlegge for våren og sommeren, sier Melby.

Skuffelse og datoblindhet

Høyre er skuffet over at regjeringen ennå ikke har avklart når coronastrategien blir ferdiggjort.

– De har gått bort fra å si april, og over til å si at den kommer i løpet av våren. En ny strategi er viktig for å gi helsetjenesten, kommunene, bedriftene som er hardt rammet og hver enkelt av oss trygghet og forutsigbarhet, sier Høyres parlamentariske nestleder Henrik Asheim.

Fremskrittspartiet advarer på sin side regjeringen lase seg fast til datoer.

– Jeg synes det er skummelt at regjeringen nok en gang låser seg fast til dato i stedet for data. Jeg har aldri sett et virus som er så strukturert at det følger kalenderen til Kjerkol. Når det kommer faglige anbefalinger om enten tiltak eller lettelser, så må de skje med en gang, sier Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Cecilie Myrseth omtaler reaksjonene som «hule og gjennomsiktige», og fastholder at det kun handler om kritikk for kritikkens skyld.

– Mine uttalelser forrige uke om Høyre og Venstre som opptrådte som koronapopulister i sin vinglete argumentasjon, blir så til de grader bevist av dette utspillet, skriver hun i en epost til NTB.

Minner om dem som står utenfor

Krf-leder Olaug Bollestad sier det er en etterlengtet dag som folk bør feire. Hun utfordrer likevel regjeringen på hvilken plan den har for de utsatte gruppene som av helsemessige årsaker ikke kan delta i gjenåpningen av samfunnet.

– Jeg håper at regjeringen sørger for at grupper som ikke har kunnet vaksinere seg av helsemessige årsaker og som nå er redde for smitte, blir ivaretatt i det videre arbeidet. Dette er også en gruppe som må få delta i gjenåpningen, sier Bollestad.

– Disse kjenner ikke på frihet i dag, men på en større isolasjon i form av å stå på utsiden av gjenåpningen, sier KrF-lederen.

Hun ber også regjeringen få på plass et helsevesen som er rigget for månedene framover. Bollestad påpeker at mange syke har fått behandling utsatt og at de heller ikke får blitt med på gjenåpningen.

