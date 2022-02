annonse

Rødt har blitt den store seierherren i meningsmålingene under de skyhøye strømprisene. Ap og Sp faller tungt.

– Det er ikke til å tro. Rødt er et politisk parti som står i branntomten etter en forfeilet og fanatisk bevegelse som for noen tiår siden ville omskolere eller i verste fall klynge politiske motstandere opp i lyktestolpene, skriver politisk redaktør Nordlys, Skjalg Fjellheim i Nettavisen.

Han sier at nå er restene etter det gamle kommunistspøkelset AKP-ml i ferd med spise opp SV, og gjøre kraftige innhugg i velgerbasene hos Ap og Sp. Det er strømprisen som skyver Rødt frem og de andre tilbake.

– Mens Arbeiderpartiets olje- og energiminister med stadig mindre hell forsøker å trylle bort virkeligheten med floskler og tåketale. Og argumenter som fort kan ende opp som en fornærmelse mot velgernes intelligens.

Det er enkelt å avfeie at Rødt driver med populisme, skriver Fjellheim, og begrunner det slik:

– Partiet arbeider systematisk og målrettet, med åtte dyktige stortingsrepresentanter, og et lag rådgivere med teft og arbeidskapasitet mange burde misunne dem, skriver han, og fortsetter:

– Når Bjørnar Moxnes snakker om strømkrise, utenlandskabler og markedsteknokrati, hører velgerne lyden av klassisk sosialdemokrati, standpunkter andre partier har forlatt eller forvalter dårlig.

Politisk redaktør i Nordlys skriver at Rødt likevel er et paradoks. De har mange blindsoner uten særlig fotfeste, slik som full stopp i oljeleting, NATO-motstand, amnesti for asylsøkere og importert woke-idelogi.

Ikke imponert

Men Owe Ingemann Waltherzøe i Industri- og Næringspartiet (INP) er ikke så imponert over at Rødt går frem slik de gjør. Waltherzøe er imidlertid ganske imponert over Rødts leder Bjørnar Moxnes som klarer å underkommunisere Rødts fascinasjon for Marx og Engels sine kommunistiske ideer for et klasseløst samfunn og hvordan de skal komme dit. Han mener det ikke er noen tvil om at Rødt har blitt et populistisk parti, og at Moxnes er veldig dyktig til å påpeke mangler og hive seg på strømninger uten å komme med løsninger.

– Jeg er imidlertid mest imponert over hvordan Ap har klart å søle bort sitt grep om vanlige arbeidstakere og sitt gode navn og rykte som industriparti i det de nærmer seg 18…15% i oppslutning, sier Owe Ingemann Waltherzøe til Resett, og har godt å si om Mímir Kristjánsson:

– Rødt har vært tydelige på mer enn bare strømprisen. Bjørnar Moxnes har fått følge av en meget troverdig politiker på energi- og industripolitikk, Mímir Kristjánsson. Personlig mener jeg han er i feil parti og skulle gjerne sett han i egne rekker, men jeg holder ikke pusten mens jeg venter på at han banker på INP-døra.

Han sier til Resett at Rødt har vært tydelige på sin motstand mot vindkraftverk, lønns- og arbeidsvilkår, galskapen med å elektrifisere sokkelen og en rekke saker som vanlige folk er opptatt av, saker det elitiserte nye Ap med sine broilerte oppdrettspolitikere har forlatt til fordel for et kjedelig, tamt, slitent Ap uten visjoner og som har klokketro på at de snakker med grasrota når de tar en lunsj med LO-toppene som ikke akkurat lever et vanlig liv.

– Om ikke Ap skjerper seg kraftig vil Rødt bli det nye arbeidernes parti. Men da må de legge vekk revolusjonen og åpne for letevirksomhet på norsk sokkel.

Waltherzøe sier at å stenge for letevirksomhet er det samme som å sette dato for avvikling av norsk olje og gass, men han føler det er litt feil å gi dem oppskriften på regjeringsmakt. Han tviler på at de går fra kommunismen sin til sosialdemokratiet i vår tid.

Industri- og næringspartiet (INP) vil permanent fjerne MVA på strøm til bedrifter og private, fjerne El-avgiften, sette en maksimalpris på 35 øre/kwt og få politisk kontroll over kraften. Waltherzøe sier til Resett at det første som må skje er at vi trer ut av EØS-avtalen, inkludert ACER.

– Det skal ikke eksporteres en eneste watt før det norske markedet er dekket. All kraft som eksporteres skal skattlegges med 78% skatt som går direkte tilbake til å redusere prisen på strøm til vanlige husholdninger.

Han sier også at INP vil forby vindkraftverk på land og på havet, med tilbakevirkende kraft. Dette er dyrt, sier han, men han mener vi må ta den regningen og sette den på den politiske tabbekontoen.

