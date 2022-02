annonse

Blir USAs 46. president stilt for riksrett hvis republikanerne vinner mellomvalget i november 2022?

Meningsmålingsfirmaet Rasmussen Reports publiserte mandag en oppsiktsvekkende meningsmåling, som viser at 50 prosent av amerikanske velgerne ønsker å stille Joe Biden for riksrett. Bare 45 prosent sier seg uenige i forslaget.

– Halvparten av velgerne mener president Joe Biden bør stilles for riksrett, og nesten like mange tror republikanerne vil gjøre det hvis de vinner et kongressflertall i mellomvalget, konkluderer Rasmussen Reports.

– En ny nasjonal telefon- og nettundersøkelse fra Rasmussen Reports og The National Pulse viser at 50 prosent av sannsynlige amerikanske velgere støtter riksrett mot Biden, inkludert 33 prosent som «støtter det sterkt», fastslår rapporten og legger til:

– 45 prosent er imot å stille Biden for riksrett, inkludert 33 prosent som er «sterkt imot det».

Utrolig nok støtter 34 prosent av demokratiske velgere riksrett mot Biden, i tillegg til 50 prosent av svarte velgere, ifølge meningsmålingen.

På spørsmål om republikanerne sannsynligvis vil stille Biden for riksrett hvis de gjenerobrer kongressflertallet i 2022, mener 45 prosent av respondentene at dette er et sannsynlig scenario, mens 42 prosent er av en annen oppfatning.

Trump

Da de samme respondentene ble spurt om det å stille tidligere president Trump for riksrett to ganger var en «god ting» eller «dårlig ting», svarte kun 36 prosent at det var en «god ting», mens 47 prosent sa at det var en «dårlig ting».

I tillegg mente bare 56 prosent av demokratene og 42 prosent av svarte velgerne at det var en «god ting» å stille Trump for riksrett.

