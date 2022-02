annonse

Den populære podkast-stjernen blir fremstilt som en voldelig konspirasjonsteoretiker i norsk presse.

Det diskuteres heftig på sosiale medier i kjølvannet av Neil Youngs ultimatum til Spotify der sangeren krevde at strømmetjenesten fjernet podkast-verten Joe Rogan fra plattformen.

Young tapte kampen og musikken hans ble fjernet.

I ettertid har det oppstått mange diskusjoner på sosiale medier. Rogan har fått mye støtte, blant annet fra Edward Snowden.

– Ingen har sterkere meninger om Joe Rogan enn folk som aldri har lyttet Joe Rogan, skrev han på Twitter.

— Edward Snowden (@Snowden) January 28, 2022