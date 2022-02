annonse

NTB melder at tusener av vaksinemotstandere inntok Canadas hovedstad i helgen. Men de har fått lite sympati i et land der godt over 80 prosent er vaksinert.

Noen av demonstrantene urinerte og parkerte på landets krigsmonument, én danset på graven til den ukjente soldat, mens flere viftet med hakekorsflagg. Nesten alle nektet å bruke munnbind i hoteller og butikker.

En av arrangørene er en kjent hvit makt-tilhenger, og en tilhenger sa før demonstrasjonene at han håpet på en canadisk versjon av kongresstormingen i Washington i januar i fjor.

Statsminister Justin Trudeau har kalt demonstrantene for en «ytrefløy-minoritet», som beviser hvordan desinformasjon og feilinformasjon i sosiale medier og konspirasjonsteorier om mikrochips og mye annet sprer seg.

Arrangørene har samlet inn millioner av dollar til å finansiere en såkalt «frihetskolonne» av lastebiler fra hele landet til Ottawa for å protestere mot krav om vaksinepass for å kjøre over grensa til USA.

Opptoget fikk støtte fra blant annet USAs tidligere president Donald Trump og Tesla-milliardæren Elon Musk.

Noen av demonstrantene som fortsatt var i Ottawa tirsdag, sa de ikke ville reise hjem før alle krav om vaksine og andre coronarelaterte-restriksjoner er fjernet. De krever også at Trudeaus regjering går av, selv om den ikke er ansvarlig for brorparten av tiltakene, som stort sett går under provinsmyndighetenes myndighet.

Professor Nelson Wiseman ved Toronto-universitetet sier at desinformasjonsproblemet ikke er like stort i Canada som i USA, blant annet fordi landet er mindre polarisert.

– Det innebærer mye mindre sympati eller toleranse for uvaksinerte i Canada, og demonstrantene har ikke tjent sin sak mens protestene drar ut, sier han.

