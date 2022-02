annonse

Ubaydullah Hussain ble løslatt i går etter å ha sonet to tredeler av dommen på ni års fengsel for deltagelse i IS.

Hussain (36) ble pågrepet da han ifølge politiet var på vei til Syria i 2015. I 2018 ble han dømt i Høyesterett for deltagelse i terrororganisasjonen, samt for rekruttering og økonomisk eller materiell støtte. Hussain nektet straffskyld.

I går ble han løslatt etter å ha fått innvilget prøveløslatelse, melder VG.

Etter en lang prosess fikk han beskjed før jul om at han ikke ville få prøveløslatelse, med den begrunnelse at det ikke var forsvarlig sikkerhetsmessig, og at han hadde vært en lederskikkelse i IS.

Hussain klaget til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og har nå fått gjennomslag.

