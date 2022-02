annonse

Taliban hadde lovlig innreise og opphold i riket, sier Utenriksdepartementet.

Elleve dager etter at Talibans femten mann store delegasjon landet på Gardermoen 22. januar, og en uke etter at delegasjonen reiste tilbake til Afghanistan, er det endelig klart hva slags grunnlag delegasjonen hadde for innreise og opphold i Norge.

Som første norske medium stilte Resett spørsmål ved hvordan Talibans delegasjon kom seg inn i Norge. Hadde de besøksvisum, midlertidig diplomatisk status – eller noe annet?

Spørsmålet vakte stor interesse i allmennheten, og også politikere som Per-Willy Amundsen (Frp) kastet seg på saken og krevde svar fra Utenriksdepartementet.

Nå har Resett mottatt svar fra Utenriksdepartementet.

– Delegasjonen fra Taliban fikk nasjonalt visum (D-visum). Det gir rett til én nasjonal innreise, men det gir ikke rett til opphold i andre Schengen-land, skriver Guri Solberg, som er rådgiver i Utenriksdepartementets kommunikasjonsstab, til Resett.

Lenge var det også motstridende meldinger om regjeringen på forhånd kjente til identiteten til medlemmene i Talibans femten mann store delegasjon.

Det bekrefter Solberg i Utenriksdepartementet at de gjorde.

– Norske myndigheter var kjent med delegasjonens sammensetning, og innhentet dokumentasjon på identiteten til samtlige i Talibans delegasjon før avreise fra Afghanistan, skriver Solberg.

Solberg forklarer at utlendingslovens kapittel 14, som angir særskilte regler for saker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn, ble tatt i bruk for Talibans innreise i riket.

Den humanitære krisen i Afghanistan ble utslagsgivende for beslutningen om å invitere Taliban til dialog i Norge, skal vi tro Utenriksdepartementet.

– Til grunn for utlendingsmyndighetenes vedtak om innreisetillatelse (etter kapittel 14, red.anm.) ligger Utenriksdepartementets vurdering av sentrale utenrikspolitiske hensyn, skriver rådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet, og fortsetter:

– Behovet for å adressere den prekære humanitære situasjonen i Afghanistan og å skape en dialogarena for afghanske kvinneaktivister, menneskerettighetsforkjempere, sivilsamfunnsaktører og journalister veide tungt i departementets vurdering.

Vanligvis har norske myndigheter en restriktiv praksis når det gjelder å innvilge visum til afghanske statsborgere.

«Du har svært liten mulighet for å få visum hvis du er turist», skriver Utlendingsdirektoratet i utvetydige ordelag på sine nettsider.

