Kvinnegruppa Ottar er blant organisasjonene som planlegger en markering for å kritisere at Gaute Drevdal ble frifunnet for åtte av de ni voldtektene han var tiltalt for. Drevdals advokat mener aksjonistenes reaksjoner fremstår som selvmotsigende.

Lagmannsrettens frifinnelse av Gaute Drevdal for åtte av ni voldtekter, viser at det norske rettssystemet ikke klarer å ivareta kvinners rettssikkerhet, heter det i en pressemelding fra Kvinnegruppa Ottar.

Arrangørene bak den planlagte markeringen utenfor Stortinget fredag er kvinnegruppa Ottar, Kvinneaktivistene i Oslo, Kvinnefronten, Vi tror deg-kampanjen, Krisesentersekretariatet, Oslo kvinnesaksforening, Dixi ressurssenter mot voldtekt, Kurdisk kvinnenettverk, Samisk kvinnenettverk og Mira Senteret.

Organisasjonene vil under fredagens markering overlevere en liste med krav til justisministeren, hvor det blant annet står samtykkelov og en full gjennomgang av rettssystemet og påtalemyndigheten.

Drevdals forsvarer, advokat Victoria Holmen, skriver i en epost til NTB at det er vanskelig å kommentere reaksjoner som denne markeringen.

– Lovene er folkevalgte, og vi har nylig foretatt en grundig gjennomgang av rettssystemet som endte med at vi erstattet juryen med meddomsrett. Flertallet på Stortinget mener at en meddomsrett i større grad vil trygge rettssikkerheten. Frifinnelsen er avgjort av beviskravet. En samtykkelov, som demonstrantene ønsker seg, vil stille like høye krav til beviset som dagens voldtektsbestemmelse. Demonstrantenes reaksjoner fremstår derfor som selvmotsigende, skriver Holmen i e-posten til NTB.

