annonse

annonse

Den tidligere langrennsstjernen Bjørn Dæhlie forlater Norge og bosetter seg i Sveits.

Skilegenden bekrefter avgjørelsen overfor Nettavisen.

Dæhlie sier at han og kona har vurdert flytting i flere år, men at det først nå har passet med hensyn til jobb og familie.

annonse

– Vi er midt i 50 årene og har funnet ut at om vi skulle realisere vår plan om å bo i utlandet, så må det bli nå, sier han.

For to år siden meldte den tidligere langrennskongen flytting til Bø i Vesterålen. Dette for å spare formuesskatt. Men etter massiv kritikk, valgte Dæhlie å selge huset i fjor.

Noen vil kanskje mene at formålet med å flytte til Sveits kan være av samme grunn, da landet er kjent for å ha et lavt skattenivå.

annonse

Dette avviser det tidligere skiesset.

– Vi flytter til Sveits fordi det er et svært spennende utgangspunkt i Europa og at rammebetingelsene totalt sett er gode. Planen er å jobbe mindre og oppleve mer, og vi gleder oss veldig, sier han.

Bjørn Dæhlie vant åtte OL-gull og ni VM-gull under sin eventyrlige karriere.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474