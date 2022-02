annonse

Tidsskrift for Den norske legeforening publiserte nylig en kronikk av J.M. Haga som kritiserte «sjøfartsnasjonen Norge» for å la «sjøfolk» omkomme i Middelhavet. Overlege Torkel Steen har nå tatt til motmæle.

– Jeg leste kronikken, men lot være å kommentere, fordi man fort blir «stemplet». Men da ingen andre har kommentert, syns jeg det trengs, skriver Steen i Tidsskriftet Den norske legeforening og legger til:

– Det er lett å være enig i at det som har skjedd i Middelhavet over flere år, er en tragedie. Men så er spørsmålet hvordan man stopper tragedien. Det dreier seg jo faktisk ikke om «sjøfolk», som kronikkforfatteren kaller dem som settes ut på havet i lite sjødyktige farkoster, av kyniske menneskesmuglere. Det er ingen drøfting av om det å systematisk plukke opp migranter utenfor kysten av Libya, og gi dem «en sjanse til et nytt liv i Europa», vil promotere menneskesmuglernes virksomhet, og dermed øke antallet drukninger. For vi kan jo ikke ta imot alle som ønsker å forlate Afrika? Da kunne vi opprettet gratis charterruter fra Tripoli til Gardermoen. Disse ubehagelige dilemmaene er ikke nevnt. Da er det lettere å vifte med moralske pekefingre mot dem som måtte ha et annet syn enn kronikkforfatteren.

Steen skriver at han er forbauset over at tidsskiftet tar inn det han mener er en emosjonell, politisk agitasjon.

– Ville Tidsskriftet tatt inn en følelsesladet kronikk fra en lege som beskrev sine opplevelser av «svenske tilstander» og omfanget av knivstikk- og skuddskader i Oslo? Eller en som i emosjonell detalj la ut om overvektige, diabetiske innvandrerkvinners bruk av helsetjenester? spør han.

Overlegen skriver videre at hvis man slipper til politiske innlegg, bør man i balansens navn også ta inn tilsvarende, emosjonelle synspunkter med motsatt fortegn.

– Det ville vært spennende. Men da er man plutselig i konkurranse med Klassekampen og Resett. Det syns jeg Tidsskriftets redaksjon bør tenke over, mener han.

Ikke en «rasistfelle»

Samfunnsdebattant og kunstner Karine Haaland sier til Resett at innlegget i Tidsskriftet nok ikke er en «rasistfelle». I Middelhavet har vi en situasjon hvor bergingsplikten på sjøen fungerer som en støttefunksjon for migrasjonsindustrien, og bidrar til å sikre fortsatt fortjeneste for virksomheten, mener hun.

– Når man vet hvor kynisk migrasjonsindustrien opererer, kan man stille spørsmål ved hvor moralsk høyverdig det er å bidra til å opprettholde den, sier hun, og fortsetter:

– Selv om en viser til bergingsplikten eller til andre moralske plikter.

Haaland forteller også at det å si at aktivistskipene er en støttefunksjonen for migrasjonsindustrien, kan oppfattes som provoserende og umoralsk, og gjerne blir fordømt som rasistisk, ufølsomt og hjerteløst.

– Slik føyer denne saken seg inn i rekken av hundretalls saker hvor motstand mot å opprettholde migrasjonsstrømmen fordømmes, sier hun til Resett.

Resett har kontaktet Tidsskriftet for Den norske legeforening for en kommentar til overlegens innlegg, men de har ennå ikke besvart vår henvendelse.

