Sverige kommer til å fjerne alle koronarestriksjoner førstkommende mandag, melder Expressen.

«At regjeringen nå tar beslutningen, tross en fortsatt svært stor smittespredning, skyldes at situasjonen på sykehusene anses å være stabil, ifølge Expressens opplysninger. Samt at omikron er betydelig mildere enn tidligere varianter. Dessuten anses vaksineringer å ha nådd et tilstrekkelig høyt nivå», skriver avisen, som også opplyser at det skal holdes en pressekonferanse i morgen der statsminister Magdalena Andersson vil kunngjøre lettelsene.

Det betyr at Sverige gjør som Danmark og åpner helt opp. Her i Norge varslet regjeringen store lettelser i går, men de siste restriksjonene beholdes litt lenger: de fjernes trolig innen 17. februar.

