Xi Jinping vil bli Kinas nye Mao, men Soros mener diktatoren møter økt motstand internt i kommunistpartiet og at hans «Omikron-hemmelighet» vil avsløres under OL.

Om Resetts lesere skulle kåret årets navn, ville neppe hverken George Soros eller Xi Jinping vært å finne blant favorittene. Men det gjør det ikke desto mindre interessant når den kontroversielle investoren og filantropen går rett i strupen på Kinas allmektige autokrat.

I en artikkel i Project Syndicate skriver den aldrende spekulanten at Xi Jinping vil forsøke å benytte Vinter-OL, som går av stabelen i Beijing på fredag, til å score en PR-seier for Kina – og trekker en urovekkende parallell til sommer-olympiaden i Berlin i 1936.

Soros – som studerte under Karl Popper og har navngitt sine veldedighetsorganisasjon, Open Society Foundations, etter den østerrikske filosofens verk om Det åpne samfunn og dets fiender – er en kategorisk motstander av totalitære regimer som Kinas kommunistparti, selv om han på sine eldre dager har fått rykte som en slu skyggefyrste som lusker rundt i Davosfjellet og manipulerer demokratisk valgte ledere til å følge hans egen agenda.

Sivilisasjonenes sammenstøt

Med en ny regjering i Tyskland, kommende valg i Frankrike og Ungarn og en tilspisset geopolitisk situasjon i Ukraina og Taiwanstredet, mener Soros vi går inn i en avgjørende periode for verdens videre retning.

Det brygger seg opp til en ideologisk konfrontasjon mellom åpne samfunn og lukkede, og spørsmålet er hvem som vil vinne. Soros tar det ikke for gitt at den «frie» verden vil vinne.

Mye avhenger av Kinas retningsvalg. For Xi Jinping er det viktig at Beijing-OL blir en triumf og viser for omverden at Xi har det himmelske mandat til å regjere suverent som Kinas kommunistiske keiser.

For i oktober vil Det kinesiske kommunistpartiet avgjøre om Xi skal få en tredje periode som generalsekretær, noe som ikke har skjedd siden Mao-æraen. I 2018 fjernet partiet begrensningen i grunnloven om at presidenten ikke kunne sitte i mer enn to femårsperioder. Xi kan i teorien regjere til han dør.

Hardbarket kommunist

Soros skriver at Xi – i motsetning til sin forløper og Kinas markedsreformator på 80- og 90-tallet, Deng Xiaoping – er en troende kommunist. Mao og Vladimir Lenin er hans idoler. Ved kommunistpartiets hundreårsfeiring var Xi kledd som Mao mens resten av publikum hadde på seg forretningsdresser.

Siden Xi kom til makten i 2013, mener Soros at han har gjort sitt beste for å demontere Dengs prestasjoner.

– Han [Xi] brakte de private selskapene etablert under Deng under partiets kontroll og undergravde dynamikken som pleide å prege dem. I stedet for å la private foretak blomstre, introduserte Xi sin egen «Kina-drøm», som kan oppsummeres med to ord: total kontroll. Det har fått katastrofale konsekvenser.

Fiender på innsiden

I motsetning til Xi selv, tror Soros dog ikke at den kinesiske autokraten har lyktes å skape et styresett som er bedre enn liberalt demokrati. Han tror heller ikke at regimets aggressive datainnsamling og overvåkning av befolkningen vil lykkes å holde Xi ved makten.

Tvert om mener Soros at gapet mellom Xis virkelighetsoppfatning og virkeligheten blir stadig større. Han hevder også at Xi og hans personlighetskult møter økt motstand internt i partiet:

– Men Xi har mange fiender. Selv om ingen kan motsette seg ham offentlig fordi han kontrollerer alle maktspaker, er en kamp i gang intern i partiet, og den er så skarp at den har kommet til uttrykk i ulike partipublikasjoner. Xi er under angrep fra de som er inspirert av Deng og ønsker å se en større rolle for privat næringsliv.

Evergrande, Omikron og 130 millioner manglende kinesere

Soros fremholder at problemene er i ferd med å tårne seg opp for Xi.

For det første har den kinesiske økonomien vært for avhengig av en kredittdrevet eiendomsboble som har begynt å slå sprekker. Myndighetenes ordre til bankvesenet om kredittstopp i fjor sommer, fikk utilsiktede konsekvenser. Landets nest største og mest belånte eiendomsutvikler, Evergrande, klarte ikke lenger å imøtekomme sine gjeldsforpliktelser i fjor høst og sendte sjokkbølger i de globale finansmarkedene. Evergrande er nå satt under administrasjon, og alle øyne er nå på hvordan myndighetene vil håndtere krisen. Soros tror at Beijing kan ha ventet for lenge, med den følge at tilliten har blitt for svekket til å enkelt la seg gjenopprette.

For det andre har Kina et voksende demografisk problem. Soros hevder at den kinesiske befolkningen reelt er 130 millioner lavere enn det offisielle anslaget på 1,4 milliarder, hvilket kan ventet å bli en bremse for den økonomiske utviklingen fremover.

For det tredje har Xi investert mye prestisje og politisk kapital i Kinas drakoniske “Zero-COVID”-politikk. Omikronvarianten har entret Kina hovedsakelig via havnebyen Tianjin og er nå ute av kontroll. Soros tror det kan bli presidentens bane, når stadig flere kinesere finner ut av Xis hemmelighet om at de bare er blitt vaksinert mot Wuhan-varianten og ikke Omikron. Dette vil i økende grad skje i ukene under og i etterkant av OL.

Vi skiglade nordmenn håper som vanlig det blir ny rekordfangst av medaljer i Beijing, men for Xi Jinping kan vinter-OL vise seg å bli enda mer dramatisk.

