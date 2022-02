annonse

Aleksander Stokkebø (H) har krevd minst 12.000 kroner i diett for å være på jobb i Stavanger-distriktet der han bodde.

Stokkebø har krevd diett for en rekke besøk i sin egen hjemby, skriver Aftenposten.

Hovedkravet for å få diettpenger er at reisemålet må være mer enn 15 kilometer unna, og at reisen skal vare i over seks timer.

Det er anslått at Høyre-politikeren i 2017 og 2018 krevde minst 12.000 kroner i diett for å være på jobb i Stavanger-distriktet.

Stokkebø, som også er leder i kontrollutvalget i Stavanger kommune, får nå kraftig kritikk fra gruppeleder Dag Mossige i Aps kommunestyregruppe i Stavanger.

– Tilliten til Stokkebø er svekket, sier han til Stavanger Aftenblad.

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret, blant annet for å forebygge og avdekke uetisk atferd og korrupsjon.

– En leder i kontrollutvalget er avhengig av tillit, ikke bare hos oss andre folkevalgte, men også hos de ansatte og hos byens innbyggere for øvrig, sier Mossige.

Stokkebø selv er uenig i at det dreier seg om så mye som 12.000 kroner, og ønsker ikke å kommentere saken.

Han skriver derimot i en sms til Aftenbladet at han i november i fjor kontaktet Stortingets administrasjon for en gjennomgang av reisene, for å lete etter og rette opp eventuelle feil.

– De aller fleste er korrekt ført, men jeg har funnet noen som jeg av eget initiativ har bedt om å få rette opp. Utover det har jeg ingen kommentarer, skriver Stokkebø.

