CNN-sjef Jeff Zucker går av som president i CNN og styreleder i WarnerMedias nyhetsavdeling. Det skjer etter at han ikke har informert om et et romantisk forhold han hadde til en annen leder i CNN, melder The New York Times.

56-åringen har vært en av de mektigste lederne i den amerikanske medie- og TV-bransjen. Han går av etter å ha vært president i CNN i ni år, melder NTB.

Zucker skriver i notatet til de ansatte at forholdet dukket opp da CNN gransket Chris Cuomo, CNN-ankeret som i desember fikk sparken for sin rolle i skandalen som førte til at broren, Andrew Cuomo, måtte gå av som guvernør i New York.

Han skriver at han har jobbet med vedkommende i 20 år og at det er hans «næreste medarbeider».

– Jeg erkjenner at forholdet utviklet seg de siste årene. Jeg var forpliktet til å informere om det, men jeg gjorde ikke det. Det var galt. Derfor går jeg nå av, skriver Zucker.

