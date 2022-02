annonse

annonse

Espen Andersen Bråthen, som er siktet for å ha drept fem personer med stikkvåpen i Kongsberg onsdag 13. oktober, begjærte seg løslatt da han møtte til nytt fengslingsmøte i Buskerud tingrett i formiddag.

Bråthen møtte selv opp da det ble holdt nytt rettsmøte for å prøve vilkårene for fortsatt fengsling i dag. For retten begjærte 38-åringen seg løslatt fra varetekt etter at han formelt har vært fengslet i tiden han har vært tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus siden drapene skjedde.

38-åringen skal tidligere også ha begjært seg utskrevet fra sykehus og drapsmannen har også i en tidligere begjæring klaget på vedtaket om tvangsinnleggelse, men den ble trukket før den ble formelt behandlet.

annonse

– Han mener det ikke lenger er noen fare for gjentakelse av nye kriminelle forhold og at vilkårene for fortsatt å holde ham varetektsfengslet derfor ikke er til stede, sier Bråthens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, til NTB.

Politiet ba om fengsling i åtte nye uker

Politiet er imidlertid av en annen oppfatning og ba tingretten formelt om fengsling i åtte nye uke, selv om han også er tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus.

annonse

– Han er innlagt på sykehuset etter vedtak fattet med begrunnelse i helseloven, men vi mener han også bør holdes varetektsfengslet. Vi mener det er den samme fare for gjentakelse som ved tidligere fengslingsmøter, sa politiadvokat Odd Skei Kostveit til NTB i dag.

Politiadvokaten sier at etterforskningen etter angrepene i Kongsberg er helt i sluttfasen og at etterforskerne i Sørøst politidistrikt bare mangler en teknisk rapport fra Kripos om farepotensialet for pil- og buen som Bråthen skjøt etter flere personer med, samt den rettspsykiatriske rapporten fra de tre sakkyndige som er oppnevnt i saken.

De sakkyndige hadde opprinnelig frist til 1. februar med å levere sin rapport, men har ifølge Kostveit fått forlenget fristen til midten av februar, på grunn av sakens store omfang.

Etter planen skal rettssaken mot 38-åringen starte allerede i mai, og Buskerud tingrett har satt av tid til saken fra 11. mai og fem uker fremover.

Politiet har gitt uttrykk for at de tror Bråthen var utilregnelig på gjerningstidspunktet og ifølge en tidlig rettspsykiatrisk rapport kan 38-åringen kan ha lidd av vrangforestillinger da drapene ble begått. Bråthen har siden angrepene vært innlagt på lukket psykiatrisk avdeling.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474