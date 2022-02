annonse

Rådgiver i Human-Etisk Forbund, Didrik Søderlind, er illsint på canadiske koronademonstranter.

I helgen har det vært store demonstrasjoner mot myndighetene i Ottawa, Canada.

Det hele startet da tusenvis av lastebilsjåfører startet «Freedom Convoy 2022», som er en demonstrasjon mot kanadiske myndigheters krav om at alle lastebilsjåfører som krysser grensen til nabolandet USA må være fullvaksinert.

Demonstrasjonen har blitt hyllet av mange, blant andre Elon Musk.

– Kanadiske lastebilsjåfører ruler [styrer, red.anm]. Frihet blir tatt fra oss bit for bit helt til den er borte. Hvis du skremmer folk nok, vil de kreve fjerning av friheten. Dette er veien til tyranni, skrev han på Twitter.

Han fulgte opp med en ny kommentar der han hånet statsminister Justin Trudeau som hevdet at lastebilsjåførene bare var en «liten minoritet».

– Det ser ut som «minoriteten» faktisk er den kanadiske regjeringen, skrev Musk etter å ha sett oppmøtet på demonstrasjonen.

It would appear that the so-called “fringe minority” is actually the government — Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2022

Demonstrasjonen i Ottawa har fått minimal oppmerksomhet i Norge.

I Nettavisen har imidlertid spaltist i Vårt Land og rådgiver for Human-Etisk Forbund, Didrik Søderlind, sluppet til. Han fremstilles som ekspert og er rasende på koronademonstrantene.

– I koronapandemien har folk fått mye tid for seg selv, til å søke «svar» på nettet, samtidig som de har få folk rundt seg til å bremse seg. Det har vært perfekte forhold for konspiradikalisering, sier han.

– Pisser på ofre

Selv om demonstrasjonen gikk rolig for seg med titusenvis av mennesker, skriver Nettavisen at det ble observert et canadisk flagg som hadde hakekors-symboler.

Søderlind kaller sammenligningen mellom koronarestriksjoner og nazisme «å pisse på Holocaust-ofre».

– At det de sier er: «Trudeau er nazist og vi er de nye jødene». På samme måte som man drar sammenligninger mellom det å måtte gå med munnbind og Holocaust, for eksempel. Det er en del av DNA-et i den bevegelsen. Det er sånn de folka er.

– Det er jo en måte å pisse på ofrene fra Holocaust på, og man ser det samme i Norge også, med folk går med gule jødestjerner hvor det står «uvaksinert», sier Søderlind.

Fortsetter protesten

Koronademonstrasjonen i Canada handlet ikke kun om vaksinering, men også om koronarestriksjoner og myndighetenes bruk av makt mot folket. Det har vært demonstrasjoner også i Norge.

For noen uker siden gikk flere tusen i protest-tog mot norske myndigheter. Søderlind kaller det for en «antivaksine-bevegelse», og sier at de er få.

– Antivaksine-bevegelsen i Norge har vært relativt liten. Vi har en høy vaksinedekning i Norge, og høy tillit til myndighetene, samtidig som at vaksinen ikke har blitt en kulturell markør. I USA er det omtrent sånn at hvis du er republikaner, så vaksinerer du deg ikke, hevder Søderlind.

Protestene mot myndighetene i Canada fortsetter imidlertid med full styrke.

Siste nytt er at de kanadiske lastebilsjåførene har blokkert en landegrense mellom USA og Canada.

BREAKING: Massive convoy of truckers have blockaded the US-Canada border crossing in Alberta pic.twitter.com/A4KHrzETbv — Truckistan Amb. Poso 🏁 (@JackPosobiec) January 31, 2022

