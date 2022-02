To av tre nordmenn mener også at vaksinene bør fordeles likt mellom rike og fattige land for å bidra til at pandemien blir bekjempet globalt.

– Nordmenn har fått erfare at vaksinene hindrer alvorlig sykdom, og folk er opptatt av at skjevfordelingen ikke gagner noen, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Over 4000 deltok i undersøkelsen

Over 4.000 personer over 18 år i Norge, Sverige, Danmark og Finland har deltatt i undersøkelsen som også viser at de fleste av oss er enige om at det er utsiktene til økonomisk gevinst for vaksineprodusentene som styrer beslutninger om hvilke land som får levert vaksiner først.