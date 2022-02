annonse

Informasjon som undergravde Demokratenes hovedargument i riksrettssaken mot USAs tidligere president Donald Trump skal ha blitt holdt tilbake fra hans forsvarsteam.

I 2016 ble Burisma Holdings etterforsket av Ukrainas daværende statsadvokat Viktor Shokin, mens daværende visepresident Joe Bidens sønn, Hunter Biden, satt i selskapets styre og mottok et salær på 83.000 dollar for sine tjenester. Under denne perioden truet Joe Biden med å holde tilbake 1 milliard dollar i bistand til Ukraina med mindre landets myndigheter sparket Shokin.

Biden hevdet at handlingene hans var urelatert til etterforskningen av Hunter, fordi han utførte den «offisielle politikken» til Obama-administrasjonen for å utrydde korrupsjon i Ukraina.

– Det var en fullstendig gjennomsiktig politikk utført foran hele verden og fullt ut omfavnet av det internasjonale samfunn av demokratier, hevdet han.

Motstridende informasjon

Men ifølge offisielle notater sett av Just The News, er ikke dette nødvendigvis tilfellet. I stedet indikerer disse notatene at tjenestepersoner i det amerikanske utenriksdepartementet var «imponert» over Shokins anti-korrupsjonsplan og støttet fullt ut hans innsats. Hvis avsløringene stemmer, undergraver de hovednarrativet til Demokratene under den første riksrettssaken mot president Trump.

Under rettssaken hevdet Demokratene i Representantenes hus at Shokin ble sparket fordi tjenestepersoner i utenriksdepartementet ikke var fornøyd med anti-korrupsjonsinnsatsen hans, ikke fordi han etterforsket Burisma. Men disse notatene – innhentet av Just the News og Southeastern Legal Foundation under en forespørsel under Freedom of Information Act (FOIA) – viser at høytstående tjenestepersoner i det amerikanske utenriksdepartementet, inkludert daværende utenriksminister John Kerry, var «imponert» over Shokins innsats.

– Vi har vært imponert over den ambisiøse reformen og anti-korrupsjonsagendaen til regjeringen deres, skrev daværende assisterende utenriksminister for europeiske og eurasiske anliggende, Victoria Nuland, personlig til Shokin på vegne av utenriksminister John Kerry den 9. juni 2015.

– Den pågående reformen av ditt kontor, rettshåndhevelse og rettsvesen vil gjøre dere i stand til å etterforske og straffeforfølge korrupsjon og andre forbrytelser på en effektiv, rettferdig og transparent måte, skrev Nuland videre og la til:

– USA støtter fullt ut din regjerings innsats for å bekjempe korrupsjon og andre forbrytelser på en effektiv, rettferdig og gjennomsiktig måte.

Personlige forhold?

Brevet som berømmet Shokins prestasjoner kom bare seks måneder før Biden presset ukrainske tjenestepersoner til å sparke Shokin. Denne informasjonen undergraver Demokratenes offisielle grunn til å stille president Trump for riksretts, samt Bidens begrunnelse for å sparke Shokin. Dette nye beviset underbygger således påstandene om at Bidens motiv for å få Shokin sparket hovedsakelig var personlige forhold.

Kanskje det mest urovekkende aspektet ved denne nye utviklingen er at disse notatene ikke ble overgitt til Trumps riksrettsforsvarsteam.

– Vi mottok ikke dette. Vi burde ha fått det. President Trumps forsvarsadvokater burde også ha mottatt det, sa den republikanske senatoren fra Wisconsin, Ron Johnson, til Just The News.

