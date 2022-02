annonse

Kommunen siktes på grunn av manglende oppfølging av varsler.

– Politiet har gjennom sin etterforskning ikke funnet grunnlag for å sikte noen enkeltpersoner eller foretak for å ha forårsaket skredet i Gjerdrum. Siktelsen omhandler manglende oppfølging fra kommunens side av varsler. Siktelsen sier ikke at kommunen aktivt har forårsaket noe skred eller at det har vært feil i utbyggingsplanlegging eller planprosesser, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

Romerikes Blad omtalte siktelsen først.

Statsadvokaten må nå ta stilling til om forholdene som beskrives i siktelsen vil medføre straff, skriver NTB.

Skredet kostet ti mennesker livet. Politiet har gjennomført en årsaksetterforskning siden januar 2021, der rundt 150 personer har avgitt forklaringer.

Ordføreren: – Ansvaret er uklart

Ordfører Anders Østensen er overrasket over siktelsen, og mener det fremdeles er uklart hvor ansvaret ligger.

– Jeg føler på et stort ansvar. Som jeg har sagt hele tiden er jeg helt sikker på at kommunen kunne, og sikkert burde gjort ting annerledes. Særlig når vi ser hvilke tragiske konsekvenser det fikk. Men jeg er overrasket over at politiet nå har kommet til at vi hadde en plikt til å handle på bakgrunn av de varslene vi fikk, og at vi kan straffes for ikke å ha gjort det, sier han i en pressemelding.

– I likhet med Gjerdrumutvalgets leder, Inge Ryan, mener jeg at det faktiske ansvaret for oppfølging og utbedringstiltak er uklart. Det samme mener tilsynelatende også myndighetene, som har bedt om en offentlig utredning for å klargjøre ansvarsforholdene, sier Østensen.

Advokat Jan Fougner i Wiersholm, som er ansatt av kommunen som rådgiver, mener at «politiet legger til grunn en helt ny tolkning av lovverket sammenlignet med det som tidligere har vært praksis».

– Vi skal nå først sette oss inn i disse forholdene, og deretter er det naturlig at vi ber om at det foretas ytterligere etterforskning, sier han.

Fakta om skredet

Natt til onsdag 30. desember 2020 raste et område på 300 ganger 700 meter ut i Nystulia i Ask sentrum i Gjerdrum. Omtrent 1,35 millioner kubikkmeter kvikkleire ga etter. 14 bygninger med 31 boenheter forsvant i skredet. Ti personer omkom, og ti personer ble skadet.

Et ekspertutvalg ble i etterkant satt ned av regjeringen for å granske ulykken. En delrapport som ble lagt frem 29. september 2021 fastslo at skredet skyldtes erosjon i Tistilbekken, nederst i Nystulia.

