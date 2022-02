annonse

Sexarbeidere går i strupen på Kvinnegruppa Ottar etter at de har foreslått hovedparoleforslaget “Stopp pornokulturen – samtykkelov nå” til 8. mars toget. Ottar har også krevd nettfilter mot porno.

– Angrepene på OnlyFans og Pornhub er moralsk panikk der barn skyves foran i et forsøk på å sensurere seksualitet bort fra det offentlige rom. Samtidig presses sexarbeidere på gata – og inn i hendene på kriminelle og utnyttende bakmenn, skriver Sexarbeidernes interesseorganisasjon (PION) i Vårt Oslo, og fortsetter:

– De har selv aldri håndtert pikk (eller andre kjønnsorganer) for cash, men radikalfeministene er frekke nok til å tro de kan definere hva som er samtykke for oss. Kjønnsmaktanalysen sier nemlig at så lenge menn kan kjøpe sex og porno, er alle kvinner undertrykt. I stedet for å foreslå løsninger som systemer for å verifisere deltakerne, er løsningen derfor alltid å forby eller sensurere porno.

PION skriver at de gjennom de siste årene har sett angrep på nettsider som OnlyFans, som inneholder og/eller distribuerer eksplisitt seksuelt innhold fra sexarbeidere.

– Sexarbeidere – også ofre for tvang – får en farligere hverdag når nettsider vi bruker stenges og en generasjon som aldri har solgt sex på gata, presses utendørs og blir avhengige av tredjepart for å få kontakt med kunder.

PION avslutter med at deres oppfordring til parolemøtet 2. februar derfor er: Ikke kjemp mot å bedre våre arbeidsvilkår. Stem for hovedparoleforslaget til PION:

«OnlyFans og Pornhub er vår arbeidsplass – ikke kast sexarbeidere på gata!»

Resett har kontaktet Kvinnegruppa Ottar for en kommentar, men de har så langt ikke besvart vår henvendelse.

