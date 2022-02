annonse

Pfizer opplyser at de søker om godkjenning for en koronavaksine for barn under fem år.

USAs 19 millioner barn under fem år er den eneste gruppen i USA som det ennå ikke er koronavaksiner til, skriver NTB.

Det hevdes også at mange foreldre har etterspurt vaksiner til de yngste.

Barn har langt mindre risiko for å bli syke av koronaviruset enn voksne, men det forhindrer ikke USAs legemiddeltilsyn FDA om å be Pfizer og partneren Biontech om å søke tidligere enn de hadde planlagt.

Dersom vaksinen blir godkjent, vil barn fra seks måneder og oppover kunne få den fra mars.

Det vites heller ikke på nåværende tidspunkt hvor mange doser så unge barn bør få. Vaksinen som det søkes om godkjenning til, har en styrke som bare er en tidel av dosen som voksne får, og testing viser at lavdosevaksinen er sterk nok for de minste, men ikke for barn i barnehagealder.

FDA hevder smitteraten blant barn nå er høyere enn noensinne.

– Det vi ser nå, er mange flere innleggelser av barn, og dessverre, også noen dødsfall i den aldersgruppen, sier Sean O’Leary ved Colorado-universitetet.

Foreløpig er det kun snakk om å godkjenne to doser for denne gruppen av barn.

