Langrennstrener Ole Morten Iversen slet med å kontrollere følelsene da han møtte den norske pressen på OL-stadion onsdag.

I den kalde vinden fra nordvest ispedd 15 sure kuldegrader ble øynene ekstra fylt av vann, og det er ikke alltid en selvfølge når han må snakke med pressen.

Iversen var kort og godt rørt.

– Det er sjelden jeg har vært så glad for å se dere som jeg er nå. Det har vært en spesiell oppladning for alle, og jeg har vært en tur hjem. Jeg er bare lettet og glad og gleder meg til å komme i gang. Dette blir godt, sier trønderen i langrennsanlegget som er bygd opp på rundt 1700 meters høyde drøyt tjue mil nord for selve OL-byen Beijing.

Positive koronatester på OL-uttatte Anne Kjersti Kalvå og Heidi Weng under høydesamlingen i italienske Seiser Alm satte en støkk i troppen. Avreisen for de som unngikk smitte, måtte utsettes, og da dette intervjuet ble gjort var gjengen hans fortsatt noen timer unna OL-leiren i Zhangjiakou.

Lettelse

– Hva er det som skaper så mye følelser?

– Når du går mange dager mer eller mindre i angst og venter på resultat av prøver … bare det å slippe det. Du blir lettet. Endelig er vi i gang. Slik tror jeg løperne vil føle det også. Selv om det langt fra har vært en optimal oppladning, så kan det gi en liten «boost» som gjør at vi stiller sterkere enn vi ellers ville ha gjort.

Selv om løperne går glipp av tid til akklimatisering – langrennskvinnene skal i gang med skiathlon kommende lørdag – har Iversen troen på at det ikke vil bli en altfor stor ulempe.

– Dette er toppidrettsutøvere som er flinke til å gjøre noe med det de kan gjøre noe med. Nå har det gått en del energi på ting vi ikke kan gjøre noe med. Det koster å begrense det energisluket.

– Svenskene har vært her i nesten en uke. Hva vil det si i kampen mot svenskenes Frida Karlsson og Ebba Andersson?

– Therese kommer hit sterkere enn noensinne. Hun er glad for å være her og presterer sikkert bedre enn om hun ikke hadde hatt dette styret. Det var litt fleipete sagt, men Therese er godt forberedt. Det eneste minuset er at det blir noen færre dager til tidsomstilling, men det har de forsøkt å gjøre noe med i dagene før de dro. De er veldig lettet og glade over å være her, og den plussen overveier veldig mye av at det blir færre dager med tidsomstilling.

Flink

Iversen har sagt det før også, men gjentar det gjerne. Han mener at den norske OL-favoritten er blitt sterkere av at hun ble utestengt for doping i to år.

– Therese er den på laget som er flinkest til å få de andre til å tenke at dette er noe vi ikke får gjort noe med. Therese forberedte seg så godt hun kunne under fantastiske treningsforhold i Seiser Alm.

Både Iversen og Johaug fryktet det aller verste da meldingen om den første positive koronaprøven til sprinttrener Arild Monsen kom.

– Den største utfordringen har vært å minne meg selv på at dette kan jeg ikke få gjort så mye med. Da jeg landet på Værnes og fikk telefon fra Espen (Bjervig) om at Arild hadde testet positivt, er det på en måte slik at alt rakner. Men, ja, ja, sånn ble det. Nå er vi her, og det føles godt.

