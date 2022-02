annonse

annonse

Manchester United-fotballspilleren Mason Greenwood er løslatt mot kausjon i påvente av videre etterforskning.

Den 20 år gamle spissen ble pågrepet, mistenkt for voldtekt og overfall søndag, skriver BBC.

Han ble deretter mistenkt for seksuelle overgrep og drapstrusler tirsdag.

annonse

Les også: Manchester City-spiller siktet for å ha voldtatt fem kvinner

Det er sirkulert flere videoer på sosiale medier som viser lydopptak der Greenwood angivelig skal ha voldtatt sin egen kjæreste.

This is absolutely shocking. Mason Greenwood, what have you done? #greenwood pic.twitter.com/g9iyS3dBuZ

— Arnæb (@UtdArnabx) January 30, 2022