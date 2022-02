annonse

Hva skal vi egentlig med en internasjonal hijabdag så lenge kvinner blir fengselet for å ta av hijaben?

Som mange fikk med seg, var det den internasjonale hijabdagen 1.februar. Det er en dag jeg ikke ønsket å gi oppmerksomhet til med mindre det var for å protestere eller vise solidaritet med kvinnene som lider under denne religiøse tvangstrøyen.

En muslimsk kvinne fra New York er initiativtageren bak den årlige markeringen, for å gi muslimske kvinner solidaritet. Årets markering er den 10. i rekken. Hun og flere andre aktivister hevder at hijabister, som for øvrig tilhører verdens nest største religion, er en marginalisert gruppe som trenger annerkjennelse og at det er nødvendig for å utfordre fordommer.

Den ærbare jenta

Hijabens funksjon er ikke bare å skjule kvinnen eller jenta, men er også en måte å holde avstand til det motsatte kjønn på. Men hijab har en kompleks opprinnelse i den islamske delen av verden der kvinner må «beskyttes» mot menn. Kulturelt sett er Norge et av de landene i verden der kvinners rettigheter blir ivaretatt på eksemplarisk vis. Hijab blir her et islamsk signalplagg, som fornedrer menn ved å skulle beskytte jenter og kvinner i et likestilt og fritt land som Norge. Sånn sett er islam et kvinnediskriminerende, autoritært og udemokratisk samfunnssystem som skjuler seg bak merkelappen tro, eller religion.

Helt siden den islamske revolusjonen i 1979, har hijaben vært påbudt, og iranske kvinner har kjempet mot et kvinnefiendtlig regime, med nesten ingen støtte fra vestlige feminister og aktivister. Politikerne har heller ikke gitt noe særlig støtte, og den manglende støtten til denne frigjøringskampen vitner om feighet og kapitulasjon for islam.

Politikerne i Norge både på høyre- og venstresiden er alle enige om at barn ikke skal dekkes til mot sin vilje. Likevel lytter de ikke til ekspertene, som bruker faktabasert forskning til å opplyse om negativ sosial kontroll i Norge. IMDis rapporter viser tydelig at muslimske jenter er mer utsatt for foreldrerestriksjoner. En slik statement som hijaben representerer lager en «oss» mot «dem»-kultur. Det er det som gjør integrering av mennesker fra Midtøsten og andre muslimske land svært vanskelig.

Å feire et kvinneundertrykkende plagg, som flere millioner kvinner må bruke ufrivillig, er ikke det jeg vil bruke min stemme til. Det som derimot er viktig er å fremme de viktige, sterke og ambisiøse stemmene vi har der ute, som mystealthyfreedom.org, en organisasjon som setter søkelys på den kampen mange muslimske kvinner nå tar for å frigjøre seg fra den religiøse tvangstrøyen de ufrivillig har fått tredd over hodet. For dem er ikke frihet noe man tar for gitt. Og bare fordi du er gitt frihet, betyr det ikke at du ikke kan miste den.

Her er ett innblikk i en organisasjon som bekjemper negativ sosial kontroll, og fremmer hijabkritikk.

