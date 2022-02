annonse

annonse

Pentagon melder at angrepet lykkes i å drepe målet.

Minst 13 mennesker, blant dem seks barn og fire kvinner skal være drept i et angrep fra amerikanske spesialstyrker i Syria. Pentagon kaller angrepet vellykket.

Angrepet var rettet mot et hus i Atmeh i Idlib-provinsen, en landsby på grensa til Tyrkia. Det skal være Tauqir Sharif som er målet, skriver Charles Lister på Twitter og har lagt ut en video av angrepet.

annonse

Something big is going down in NW #Syria — (a) U.S. helicopter gunships firing on a target in the #Jinderes area of #Afrin & (b) a possible SOF raid targeting Tauqir Sharif, a [former] #UK citizen in the Atmeh area of #Idlib.pic.twitter.com/S2KWnFtAK5

— Charles Lister (@Charles_Lister) February 2, 2022