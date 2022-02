annonse

Pressesekretær for Det hvite hus, Jen Psaki, mener Spotify ikke går langt nok i sin sensur av Joe Rogan.

Spotify uttalte i forrige uke at de kommer til å lansere en egen faktaside som inneholder oppdatert og verifisert informasjon om covid-19.

Det skal også innføres et «koronasenter» på linje med det Facebook og Instagram har. Der skal Spotifys lyttere få tilbud om informasjon om viruset.

Grunnen til dette skal være at Spotify har blitt presset fra flere hold de siste ukene i forbindelse med podkast-stjernen Joe Rogans intervju med virolog Robert Malone og kardiolog Peter McCullough.

Musikeren Neil Young ble rasenede etter at Rogan intervjuet disse to og mente Spotify spredte feilinformasjon om koronaviruset ved å huse Rogans podkast.

Vil ha mer

Spotifys kunngjøring om at de vil lansere en såkalt faktaside om covid-19, er imidlertid ikke godt nok, ifølge Det hvite hus.

Pressesekretær Jen Psaki oppfordret teknologi- og medieplattformer til å gjøre mer for å sensurere det hun beskrev som «feilinformasjon» om viruset, skriver Breitbart.

– Denne faktamerkelappen er et positivt skritt, men vi vil at hver plattform skal fortsette å gjøre mer for å advare mot feil- og desinformasjon, og samtidig løfte frem eksakt informasjon, sa hun.

