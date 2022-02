annonse

annonse

Det er ikke bare i politikken at Storbritannia og Europa går i hver sin retning. Det skjer nå også i pengepolitikken.

Mens Bank of England torsdag hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent, holdt Den europeiske sentralbanken (ECB) sin styringsrente på stedet hvil på −0,5 prosent. Det er første gang siden 2004 at BoE hever renten to rentemøter på rad, idet den britiske sentralbankens ser for seg at inflasjonen vil akselerere til 7,25 prosent i april.

Inflasjonen i euroområdet akselererte til 5,1 prosent i januar — til tross for lovnader om at prisveksten hadde nådd toppen i november — og den økonomiske aktiviteten hadde ved utgangen av fjoråret tatt seg opp til samme nivå som før pandemien. Likevel våger ikke sentralbanksjef Christine Lagarde å sette opp renten.

annonse

Lagarde — som virket mer anspent enn normalt under torsdagens pressekonferanse — er livredd for å kvele den skjøre veksten i europeisk økonomi på vei ut av pandemien. Men hennes valg om å holde rentene ultra-lave er heller ikke uten konsekvenser, og gjenstand for intensiverende kontrovers.

Kriminell feildiagnose av inflasjonen

En som mener Lagarde er på ville veier er tidligere visepresident i den tyske Bundesbanken og tidligere ECB-styremedlem Jürgen Stark, som sa opp sin stilling i protest mot ECBs stimulansepakker i 2011.

annonse

I et innlegg som først ble publisert i Die Welt (på tysk i forrige uke og på engelsk denne uken) med tittelen «ECB må endelig rette opp sine diagnostiske feil», sparer ikke Stark på kruttet:

– Styringsrådet i ECB må raskt innse at det må sikre et stabilt prisnivå. Dette er kjernemandatet i henhold til sentralbankvedtektene og de europeiske traktatene. I stedet har rådet kriminelt neglisjert de stadig tydeligere tegnene på en lengre periode med uakseptabelt høyere og muligens selvforsterkende inflasjon.

Pengepolitisk blindvei

Stark mener at ECB har kjørt inn i en blindvei i lang tid, spesielt med sine beslutninger og kommunikasjon de siste månedene, og at det er på høy tid å skifte til revers.

– Allerede i 2014 gjorde ECB en alvorlig diagnose- og policyfeil. Den gang ble ECBs aggressive handling med negative renter begrunnet med risikoen for deflasjon, som aldri har eksistert. Men denne feilen ble verken innrømmet og ei heller ble tiltakene feildiagnosen førte til, trukket tilbake — tvert imot. Nye krisefaser fikk ECB til å presse seg lenger og lenger inn i ukjent territorium, senke rentene ytterligere og blåse opp balansen [med aktivakjøp, red.anm.] til uante dimensjoner.

Ifølge Stark var forutsetningene for en exit fra den ekstremt ekspansive pengepolitikken tilstede i 2017/18, men ble ignorert av Lagarde og co., som foretrakk å la seddelpressen fortsette å gå på høygir.

Sentralbankens tillit står på spill

Nå mener Stark Lagarde må handle umiddelbart for at ECB ikke skal miste markedenes og befolkningens tillit:

annonse

– De diagnostiske feilene og den nølende handlingen fra ECB kan føre til et varig tap av tillit til både sentralbanken og euroen. Inntrykket må ikke forsterkes av at ECB opptrer skjødesløst og uansvarlig og ikke tar sitt kjernemandat på alvor. Styringsrådet bør være klar over at med ytterligere nøling og vedvarende høy inflasjon vil de komme i en posisjon hvor ettergivelse ikke lenger vil bli akseptert og en mye skarpere korrigering av politikken vil være nødvendig.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474