Politikksjefen ved statsministerens kontor i Storbritannia har sagt opp stillingen sin i protest, etter en kommentar om opposisjonsleder Keir Starmer.

Det var under en debatt om de mye omtalte festene ved statsministerens kontor at den omstridte uttalelsen falt. Johnson hevdet at Starmer ikke hadde rettsforfulgt den nå avdøde TV-personligheten Jimmy Savile, som er anklaget for å utført seksuelle overgrep mot flere hundre kvinner og mindreårige, da Starmer jobbet som riksadvokat. Det skriver NTB.

Statsministeren har senere erklært at han ikke mente å uttale seg om Starmer personlig. Han har imidlerid ikke beklaget til Starmer.

Det er den uteblivende beklagelsen som har fått politikksjef Munira Mirza til å gå av, skriver The Spectator.

– Du er en bedre mann en mange av dine kritikere noen gang vil forstå, og det er derfor det er så utrolig trist at du svikter deg selv med å komme med en slik lurvete anklage mot opposisjonslederen, skrev Mirza i sitt oppsigelsesbrev.

Mirza har jobbet sammen med Johnson i 14 år.

