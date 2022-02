annonse

Facebooks svake kvartalsrapport førte til et kraftig kursfall for Meta-aksjen, melder NTB.

Det ble tydelig at markedet og analytikerne har overvurdert selskapet da Meta la frem resultatene for fjorårets siste kvartal. Aksjekursen falt med over 22 prosent i går etter at rapporten viste kraftige kostnadsøkninger og et betydelig dårligere resultat enn året før.

Kvartalsrapporten viste et resultat på 10,3 milliarder dollar, noe som er nesten 1 milliard lavere enn samme kvartal forutgående år. Samtidig har kostnadene steget med 38 prosent. På et år har antall ansatte økt med 23 prosent til nesten 32 000.

For første gang noensinne har dessuten daglige brukere sunket sammenlignet med kvartalet før.

– Mark Zuckerbergs store hodepine nå er hvordan han skal få tilbake brukerne, sier Carl-Henrik Söderberg, analytiker i den svenske interesseorganisasjonen Aktiesparerna.

Den svake kvartalsrapporten fikk selskapets verdi til å rase med over 1 700 milliarder i løpet av noen timer.

– Det vi ser nå, er en frykt for at selskapet har nådd sin topp, sier Söderberg.

Fallet dro også med seg andre sosiale medieselskaper som Twitter, Pinterest og Snap.

I motvind

Meta ser ut til å miste markedsandeler til andre plattformer som kinesiske Tiktok, og beskriver det som en kraftig motvind for deres virksomhet at Apple har innført en ny funksjon som innebærer at brukerne får velge hvorvidt appene på deres mobiltelefon skal kunne spore deres brukerdata eller ikke.

Endringen begrenser teknologigigantenes mulighet til å samle inn data fra brukerne uten samtykke for så å bruke informasjonen til å målrette reklame mot den enkelte bruker.

