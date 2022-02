annonse

Spionprogramvaren Pegasus fra israelske NSO Group som i november ble svartelistet av amerikanske myndigheter.

The New York Times avslørte i forrige uke at FBI i 2019 betalte 44 millioner kroner for en ett år lang lisens på den kontroversielle spionprogramvaren, og ifølge The Guardian ble lisensen deretter fornyet for 35 millioner kroner, skriver NTB.

En talsmann for FBI bekrefter overfor The Guardian at Pegasus ble innkjøpt, men sier at programvaren fra NSO Group kun ble anskaffet «for testing og evaluering»

Les også: Macron bytter telefon etter mistanke om avlytting

Pegasus gir tilgang til all kommunikasjon via telefonen, og programvaren kan også skru på telefonens kamera og mikrofon uten at brukeren merker det.

NSO Group, er også saksøkt av IT-giganten Apple, men nekter for å ha gjort noe galt og hevder programvaren kun er solgt til land for bruk i bekjempelse av terrorisme og kriminalitet.

