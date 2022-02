annonse

Uenige om hva som er riktig.

Resett har tidligere skrevet om Sabrin Mohammed Ali. Hun kom til Norge som asylsøker i 2015. UDI og UNE mener hun er fra Sudan, og ikke fra Eritrea, slik hun sier hun er. Hun har derfor fått avslag og beskjed om å forlate Norge innen en gitt frist.

Sønnene Muaz og Bilal på to og fire år får bli i landet, siden de i likhet med sin far har norsk statsborgerskap.

Psykolog Wiitrup Djup sier at det er barna til asylsøkere som må lide hvis foreldrene blir utvist. Erlend Wiborg fra FrP er av en annen oppfatning.

– I landet som fremstiller seg som et fyrtårn for barns rettigheter, må barna lide for statens ønske om å straffe foreldrene, skriver Heidi Wiitrup Djup i Vårt Land.

– De påføres sorg, savn, forvirring og bekymringer for både seg selv, søsken, den utviste og den gjenværende forelderen. Alt signert den norske stat, som skulle ha ivaretatt deres mest grunnleggende rettigheter, herunder retten til familieliv.

Erlend Wiborg sitter på Stortinget for FrP og er innvandringspolitisk talsperson. Han ser saken fra en annen side. Han påpeker overfor Resett at Sabrin Mohammed Ali har fått prøvd sin sak fem ganger. Alle gangene har hun fått avslag da hun ifølge norske myndigheter ikke har behov for beskyttelse, og fordi hun lyver og prøver å jukse seg til opphold, fastslår FrP-profilen.

– Da må hun forlate landet. Det er ingen automatikk i at hun blir skilt fra sine barn, hun må selv velge om hun reiser fra barna sine eller om hun tar de med seg.

Dessverre så er det barn som i perioder eller hele oppveksten ikke får vokse opp med begge sine foreldre, påpeker han. Dette kan skyldes mange forhold, men det er ikke sånn at alle kan få opphold bare fordi de har barn, mener FrP-eren. Som eksempel trekker Wiborg frem at man på samme måte ikke kan droppe å fengsle kriminelle kun fordi de har barn, og at barnevernet også enkelte ganger må skille foreldre fra barn.

– Psykolog Wiitrup Djup er helt på ville veier og viser tydelig sin naivitet her. Mener hun at samtlige personer som kommer til Norge og får barn automatisk skal få opphold?

– Det vil i så fall gjøre Norge til hoveddestinasjon for alt fra asylsøkere til lykkejegere og det norske velferdssystemet ville kollapset, sier han til Resett.

