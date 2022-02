annonse

Bør Statnett granskes?

Kjell Erik Eilertsen, som tidligere var journalist i Finansavisen, mener at Statnett i en årrekke har levert mangelfulle og villedende analyser.

– Med dette som beslutningsgrunnlag har politikerne fattet vedtak som har ført til tidenes prissjokk på strøm, konstaterer han i et debattinnlegg i Nettavisen.

– Mens politikerne peker på hverandre, serverer Statnett en jevn strøm av bortforklaringer. Og det høres ut som virksomheten har påtatt seg en rolle som ligger langt utenfor samfunnsoppdraget, fortsetter han.

En rikere stat og en fattigere befolkning?

Eilertsen påpeker at konsekvensene av alt dette er negative utslag for husholdningenes og næringslivets økonomi, og at dette betyr en massiv overføring av inntekter til det offentlige. I løpet av 2021 økte konsumprisindeksen med 5,3 prosent. Strømpris og nettleie utgjorde 3,3 prosentpoeng av dette.

– Smitter dette over på lønnsoppgjøret og andre varer og tjenester, vil Norges Bank måtte heve renten for å dempe inflasjonen. Øker dette kronekursen svekkes eksportverdien for kraftkrevende industri som allerede sliter med strømregningen, for ikke å glemme husholdningenes gjeldsbyrde, skriver han videre.

– Opphavet til en slik spiral kan spores tilbake til politiske beslutninger over tid, med Statnett som premissgiver for hva som er «samfunnsøkonomisk rasjonelt» å gjøre, i den ene misvisende analysen etter den andre.

Granskning

Eilertsen peker på at økonomiprofessor Anders Skonhoft ved NTNU i 2019 felte en nådeløs dom over beslutningsgrunnlaget for Statnetts konsesjonssøknader for kablene til Tyskland og Storbritannia.

– Så når politikerne er ferdige med pekeleken burde de kanskje få øynene opp for hva som foregår og har foregått hos premissleverandøren for deres beslutninger. Det vil kreve en granskning av Statnett, skriver den tidligere journalisten.

