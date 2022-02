annonse

Er det egentlig «markedet» som styrer kraftprisene?

I et innlegg i Finansavisen tar statsviter Mathias B. Dannevig et oppgjør med det han omtaler som «myter» om kraftmarkedet. Resett har deretter bedt leder for partiet Liberalistene om å kommentere saken.

– Når folk nå er forbanna og demonstrerer mot høye strømpriser, skyldes det ikke minst at man oppdager mange usannheter om det man utsettes for, skriver statsviter Mathias B. Dannevig i Finansavisen.

– Én ting er å måtte tømme sparekontoen. Men å bli utsatt for desinformasjon fra politikerne er forverrende. Vi får ikke billig kraft i retur når det byr seg anledning på det kontinentale markedet.

Dannevig sier at politikerskapte «misforståelser» florerer i media, og skjuler strømmarkedets dominerende mekanismer. En misforståelse er at Norge er del av et internasjonalt strømmarked og blitt offer for «markedsmekanismene». Det er en illusjon. Statsviteren mener det ikke er noe marked, men snarere et «oligarki av offentlige – men ikke folkevalgte – monopolister» som bestemmer seg for hvilken ekstraskatt de skal kreve inn.

– Fakta hver dag viser nå at vi ikke får billig kraft i retur når det byr seg anledning på det kontinentale markedet. Fundamentet for de nye utenlandskablene er «fake». Vi importerer i stedet de dyre prisene, mens oligarkene blokkerer de billige, sier han.

Dannevig skriver at Norge har et kraftoverskudd på 20–25 TWh. Men det går nå i det tyske og engelske kraftsluket og det til de priser disse land legger til rette for.

– Da skal norske forbrukere altså utsettes for historier om «kraftunderskudd» med utpressing om at «uten flere vindmøller, ingen billigere priser».

Det er ikke rart at folk blir forbanna.

– Én ting er å måtte tømme sparekontoen. Men å bli utsatt for desinformasjon fra politikerne som forklaring på hvorfor man ranes er sterkt forverrende og medfører såvel økende blodtrykk som politiske folkevandringer, skriver han.

Vil privatisere strømproduksjonen

– Liberalistene er en forkjemper for en sterkt redusert offentlig sektor, sier partileder Ronny Skjæveland til Resett.

Han påpeker at det som er unikt med strømproduksjon i Norge er at den i all hovedsak er styrt av det offentlige, men at den likevel er utsatt for markedskrefter som kan gi variasjon i prisen, med ekstreme utslag som det vi har sett den siste tiden.

– Private blir ofte beskyldt for profittjag, men her har staten skodd seg på høye priser på en måte et privat selskap ville fått betydelig tyn for, mener han.

Skjæveland mener at vi dermed ikke har noen av fordelene man kanskje kunne sett for seg med statlig eierskap. Og fordi det i praksis er umulig for private å produsere, får nordmenn heller ingen av fordelene med konkurranse og et fritt marked.

Dermed trekker vi det korte strået i begge ender, mens politikerne skylder på markedet. Skjæveland hevder at det er ikke rettferdig så lenge ikke alle mekanismene i et fritt marked er til stede.

– Liberalistene mener derfor at strømproduksjon bør overlates til det private markedet, der konkurranse og innovasjon er virkemidlene i kampen om kundene, sier Skjæveland til Resett, og legger til:

– Vi vil ikke at forbrukerne skal være enda en melkeku for staten til å tyne penger ut av. Vi vil også fjerne eller redusere moms og avgifter på strøm slik at forbrukerne kan få lavere priser.

Han sier videre at de i tillegg vil åpne for bruk av kjernekraft for å sikre en mer forutsigbar strømproduksjon som ikke er avhengig av vær og vind.

– Vi tror at privat eierskap vil gi mer stabile strømleveranser i tillegg til lavere priser, avslutter Skjæveland.

