Politiet vil beskytte allmennheten fra et ungdomsmiljø på Oslo øst. Årsaken er bråk, uro, vold og trusler.

– Politiet er kjent med at det foreligger en form for fryktkultur rundt dette miljøet fordi ungdommen gjennom sine handlinger har vist at de har vilje og kapasitet til å gjennomføre straffbare handlinger, sier politiadvokat Lena Skjold Rafoss til Avisa Oslo, og legger til:

– Dette skaper utrygghet for ungdommer og andre i området. Dette er bakgrunnen for at de mest fremtredende ungdommene i dette miljøet er ilagt oppholdsforbud en periode fremover. Formålet er å beskytte de ansatte på sentrene og andre jevnaldrende ungdommer i området.

Skjold Rafoss sier at politiet har mottatt klager fra beboere, butikkansatte og vektere. Klagene har gått på ungdomsgjenger og narkotikavirksomhet. Folk har følt seg utrygge.

En tenåring er utpekt som en lederskikkelse i gjengen, han vanker fast på kjøpesenteret og oppholder seg der store deler av åpningstiden. På tross av sin unge alder har han pådratt seg en rekke straffesaker. Han og flere medlemmer i gjengen har nå blitt ilagt oppholdsforbud på kjøpesenteret.

– Påtalemyndigheten mener det er viktig med konsekvente og følbare reaksjoner for brudd på oppholdsforbud, slik at de blir respektert fremover. Påtalemyndigheten gir derfor ubetinget bot for brudd på oppholdsforbud. Ved gjentatte brudd på oppholdsforbudet vil påtalemyndigheten vurdere å øke bøtesatsen, samt iverksette andre aktuelle tiltak som ileggelse av meldeplikt, pågripelse og varetektsfengsling, sier politiadvokaten.

Hensikten med oppholdsforbudet er å beskytte andre personer som oppholder seg på senteret, av såkalt allmenne hensyn.

Resett har kontaktet Oslo Politidistrikt, men de har ennå ikke besvart vår henvendelse.

