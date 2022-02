annonse

Politiet sier siktelsen dreier seg om forebygging og det å sette varsler i et system over tid, skriver NTB.

– Siktelsen går på det vi oppfatter som manglende oppfølging av ulike type varsler som har kommet til kommunen over tid, hvorav det siste varselet kom i 2019, sier politiadvokat Morten Lundén i Øst politidistrikt til NTB.

– Det gjelder å ha et system for å se slike varsler i sammenheng. Hvert enkelt varsel trenger ikke å utløse en handlingsplikt der og da. Får man imidlertid flere varsler over tid, så er det noe kommunene etter vårt syn må være oppmerksomme på, sier Lundén.

Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) reagerte med overraskelse og skuffelse på siktelsen.

– Det er en skikkelig vanskelig situasjon å være i. Som kommune skal innbyggerne ha tillit til oss, men så blir vi siktet av politiet i saken. Det er klart det er en vond situasjon å være i. Vi mener den siktelsen ikke er riktig og kommer til å forholde oss til det fremover, sa Østensen til NTB onsdag kveld.

Gjerdrum kommunes advokat: Siktelsen kom som en bombe

annonse – Å si at skredet ikke var en naturkatastrofe, men en feil som en kommune kunne ha unngått, er selvfølgelig ekstremt dramatisk og representerer en enorm tilleggsbelastning for de berørte etter denne katastrofen, sier advokat Jan Fougner.

Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) mener siktelsen mot kommunen er urimelig, ifølge NTB.

– Jeg opplever siktelsen både som uventet og urimelig. Det har med å gjøre at Gjerdrumutvalget konkluderte med at ansvarsforholdene var uklare. Vi registrerer at politiet konkluderer tydelig at ansvaret er klart og at det er Gjerdrum kommune som har dette ansvaret, sa Østensen.

