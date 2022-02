annonse

Jarl Magnus Riiber har testet positivt på korona. En preget sportssjef Ivar Stuan sier den uheldige kombinertstjernen er den som tar krisen best av alle.

Olympiatoppen bekreftet smittetilfellet i en pressemelding ved 13-tiden torsdag. Også Riibers kontrollprøve er positiv.

Dermed ryker den første konkurransen 9. februar. mens også resten av OL-deltakelsen til et av Norges aller største gullhåp henger i en tynn tråd.

Riiber må nå avgi to negative prøver før han er aktuell for å konkurrere i Kina.

– Det er en ganske absurd situasjon å vite at Jarl ikke er på plass i den første konkurransen i OL, i hvert fall. Vi har hatt et smitteregime i to år, og har egentlig bare strammet det hardere og hardere til. Det er brutalt, sa sportssjef Ivar Stuan da han møtte mediene.

– Jeg har snakket med Jarl, og han er vel den som tar det best av oss alle. Vi som er rundt har en ordentlig tøff kveld i Beijing foran oss, fortsatte han.

Det norske kombinertesset har tidligere vært definert som nærkontakt av den smittede estlenderen Kristjan Ilves, som testet positivt i Beijing. Ilves reiste til Kina-OL sammen med det norske laget.

– Vi fryktet det verste i går etter at vi opplevde det med Kristjan (Ilves), sa Stuan og la til at «helvete brøt løs» da estlenderens positive virustest ble kjent.

Følelsesladd

Sportssjefen kjempet med følelsene da han skulle sette ord på situasjonen kombinertleiren har havnet i.

– Jeg tror dette er den verste dagen jeg har hatt som trener, sa Stuan.

Samtidig skrøt han av hovedpersonen.

– Det er en fantastisk idrettsutøver og gutt som gjør alt riktig. Så er han uheldig, som han har vært i store deler av karrieren. Jeg har stor respekt for Jarl, og dette unner jeg han ikke, sa sportssjefen.

Han understreket at Riiber føler seg i fin form og oppfatter seg selv som frisk. Stuan opplyste at kombinertstjernen trolig flyttes til et karantenehotell i OL-byen fredag. Der er målet at det tilrettelegges for at han kan trene.

Riiber selv synes å ta det hele med humør.

– Gullet er deres, skrev han på Instagram, etterfulgt av et blunkefjes, like etter at smittesituasjonen var bekreftet.

Reisetrøbbel

Olympiatoppen bekrefter at smitten sees i sammenheng med reisen. I tillegg til Riiber ble også lagkameratene Espen Andersen og Espen Bjørnstad tidlig ansett som nærkontakter av Ilves.

Det hadde ikke sammenheng med plassering på flyet, men at de oppholdt seg sammen før reisen. Estlenderen satt ikke sammen med de norske utøverne.

Regelverket sier at nærkontakter skal identifiseres 48 timer tilbake i tid fra første positive test. Det gjør at skiskytterne Ingrid Landmark Tandrevold og Johannes Thingnes Bø, samt snowboarderen Mons Røisland, blir nærkontakter av Riiber.

Det samme er også friskikjører Johanne Killi, hopper Anna Odine Strøm og kombinertprofilen Jørgen Graabak. Den eneste i kombinertleiren som ikke har nærkontakt-status er Jens Lurås Oftebro.

– Vi mener vi har et godt bilde av situasjonen, og at vi har identifisert de aktuelle nærkontaktene. Det som er viktig nå, er at alle er svært nøye med smitteverntiltakene, og er ekstra forsiktige fremover. Viruset er lumskt, og vi gjør det vi kan for å sette en stopper for videre spredning, sier sjeflege for OL-troppen, Aasne Fenne Hoksrud.

Må spise på rommet

Nærkontakt på fly til OL defineres som personer som sitter to seter rett foran, to seter rett bak og ett sete til hver side for den som tester positivt. Alle utøverne som er definert som nærkontakter, satt på businessklasse på flyet, det vil si at det er romsligere plass, og at passasjerene sitter i en liten bås.

Status som nærkontakt varer i sju dager fra siste kontakt med personen som testet positivt.

De som er definert som nærkontakter kan trene som normalt og forberede seg så lenge de avgir negative tester. De må holde to meters avstand til andre, reise med egen transport og spise på eget rom i tillegg til å bli testet to ganger om dagen.

Jarl Magnus Riiber og resten kombinerteliten skulle konkurrert for første gang under vinterlekene i Kina onsdag 9. februar. Deretter er det nye individuell konkurranse i storbakken 15. februar, mens lagkonkurransen følger to dager deretter.

